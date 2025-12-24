Rusia derriba 172 drones ucranianos de ala fija sobre diez regiones rusas

Moscú, 24 dic (EFE).- Las defensas antiaéreas rusas derribaron durante la pasada noche 172 drones ucranianos de ala fija sobre diez regiones del país, según informó hoy el Ministerio de Defensa de Rusia.

"Durante la pasada noche las fuerzas de defensa antiaérea aniquilaron 172 drones ucranianos de ala fija", señaló el mando castrense ruso en una nota publicada en su canal de Telegram.

La región más afectada fue la de Briansk, donde fueron derribados 110 drones, seguida de Bélgorod, donde fueron aniquilados 20.

En esta región fronteriza la víspera murió un civil y otros tres -incluyendo a un menor de edad- resultaron heridos a consecuencia de ataques de drones ucranianos, que atacan a diario Bélgorod con cuadracópteros y otros drones ligeros y de menor alcance y que no suelen incluirse en los partes de Defensa.

También fueron derribados drones en la región de Kaluga, en la de Tula y en la región de Oriol.

En la región de Tula, ubicada 200 kilómetros al sur de Moscú y conocida por sus empresas militares, se desató un incendio en una empresa local, según informó en Telegram el gobernador local, Dmitri Miliayev, quien señaló que no se reportaron víctimas.

Según el canal de Telegram Astra, resultó dañada una fábrica de caucho sintético.

La región de Moscú repelió el ataque de cuatro drones, incluyendo dos que se dirigían a la capital rusa.

En la región de Lípetsk también fueron derribados varios drones, así como en Volgogrado, Kursk y Smolensk.

Debido a la amenaza aérea se decretaron los cierres o restricciones temporales de los aeropuertos de Orsk, Ufá, Oremburgo, Yaroslavl, Volgogrado, Nizhni Nóvgorod, y los aeropuertos moscovitas de Vnúkovo y Domodédovo. EFE

