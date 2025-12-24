Tailandia y Camboya acuerdan cuatro días de negociaciones sobre conflicto en la frontera

Bangkok, 24 dic (EFE).- Tailandia y Camboya empiezan este miércoles cuatro días de negociaciones en búsqueda de una resolución pacífica a los combates militares en la frontera, donde las hostilidades que estallaron el 7 de diciembre se han cobrado hasta ahora la vida de, al menos, 86 personas.

La cadena pública tailandesa Thai PBS indicó este miércoles que las partes acordaron hacer avanzar las conversaciones hasta el viernes a instancias del Comité General de Fronteras (GBC), un mecanismo de seguridad usado anteriormente para acordar medidas en aras de mantener la paz en áreas limítrofes.

El diálogo, explica el medio, se desarrollará a nivel técnico entre militares y representantes de los Gobiernos de ambos países y se espera que un eventual acuerdo de paz sea firmado el sábado entre los jefes de Defensa, quienes ofrecerían posteriormente una rueda de prensa.

Tailandia acude a las reuniones del GBC con tres exigencias: que Camboya declare primero el cese el fuego, que este anuncio sea sostenido y verificado por observadores, y que el país vecino se comprometa a "cooperar seria y sinceramente en la limpieza de minas" en la divisoria, siempre según Thai PBS.

Por su parte, el ministro de Información de Camboya, Neth Pheaktra, confirmó a EFE que hoy comenzarán las conversaciones y adelantó la intención de Nom Pen de que el encuentro del sábado entre los ministros de Defensa se lleve a cabo en la provincia de Pailin, en el lado camboyano de la frontera, una propuesta que no ha sido acordada aún.

Pese a las solicitudes de Camboya de celebrar las negociaciones en Malasia, Tailandia insistió en mantenerlas en la provincia de Chanthaburi, en su lado de la frontera, alegando que el conflicto debe abordarse de manera bilateral sin intervención de terceros.

Según las Fuerzas Armadas de Tailandia, 42 civiles y 23 militares han muerto en los combates, en el marco de la disputa territorial histórica con Camboya, que cuenta 21 civiles fallecidos y no informa de bajas en el sector castrense, conforme a los partes publicados hoy.

Mientras Bangkok sitúa en más de 160.000 el número de refugiados, Nom Pen ha contabilizado cerca de 550.000 desplazados durante las casi tres semanas de hostilidades en la divisoria, de unos 820 kilómetros.

Las acusaciones cruzadas se mantienen en ambos lados mientras el GBC afina los detalles para comenzar las negociaciones.

Los dos países asiáticos mantienen una histórica disputa por la soberanía de varios territorios situados en la frontera, cartografiada por Francia en 1907, cuando Camboya formaba parte de la Indochina francesa. EFE

