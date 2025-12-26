Viernes 26 de diciembre de 2025

FÚTBOL INGLATERRA

Logo de Canal 26 Foto: Canal 26

.

FÚTBOL INGLATERRA

Londres. Manchester United y Newcastle, que también jugarán una de las semifinales de la Copa de la Liga, disputan este viernes el único encuentro de este peculiar 'boxing day' en el que por primera vez en la era Premier League solo habrá un partido de la máxima categoría el 26 de diciembre debido a que los contratos televisivos determinan un número de citas durante los fines de semana.

(Texto) (Foto)

.

FÚTBOL COPA ÁFRICA

Redacción Deportes. Arranca este viernes la segunda serie de partidos de la fase de grupos de la Copa de África de Naciones de Marruecos. En el Grupo A se juegan los partidos Marruecos-Mali y Zambia-Comoras. En el Grupo B, Egipto-Sudáfrica y Angola-Zimbabue.

(Texto)

.

CICLOCRÓS COPA DEL MUNDO

Redacción Deportes. La localidad belga de Gavere acoge este viernes la séptima cita de la Copa del Mundo de ciclocrós, que lidera el belga Laurens Sweeck, aunque las tres últimas carreras, las únicas que ha disputado, las ha ganado el neerlandés Mathieu van der Poel.

(Texto)

.

RESUMEN DEL AÑO INDUSTRIA DEL DEPORTE

Madrid. De la NFL en el Bernabéu a la explosión de las marcas personales de las estrellas, el pulso global por los aranceles, la lucha contra la piratería o el nuevo panorama en la NBA con el traspaso de Luka Doncic y el baile de propietarios, la industria del deporte cierra un 2025 cargado de acontecimientos relevantes. Por Óscar Maya Belchí.

(Texto) (Fototeca)

.

AGENDA INFORMATIVA

.

AJEDREZ

- Mundiales de ajedrez de rápidas y blitz en Doha (hasta 31).

.

CICLISMO

- Ciclocrós. Copa del Mundo. Prueba de Gavere (Bélgica).

.

FÚTBOL

- Inglaterra. 18ª jornada: Manchester United-Newcastle (20.00 GMT). (FOTO)

- Copa de África de Naciones, en Marruecos (hasta 18). Grupo A: Marruecos-Mali (FOTO) (12.00 GMT) y Zambia-Comoras (14.30 GMT); Grupo B: Egipto-Sudáfrica (17.00 GMT) y Angola-Zimbabue (19.30 GMT).

.

POLIDEPORTIVO

- Resúmenes año. Industria del Deporte. "NFL en el Bernabéu, la marca Lamine, piratería, aranceles, Serena Ventures...". Por Óscar Maya Belchí.

----------------------------------------------------------------

dep/EFE

Redacción EFE Deportes

(34) 913 467 211

Puede escribir a deportes@efe.com para contactar con nuestra redacción.

En www.efeservicios.com encontrará toda la producción multimedia de la Agencia EFE y su Agenda Mundial, un listado actualizado de actos informativos programados.Para cualquier otro producto o servicio, contacte con clientes@efe.com o llame al +34 913 467 245. Av. de Burgos, 8B, 28036 Madrid, España

https://twitter.com/EFEdeportes

EFE Deportes

Tel. +34 913 467 211

deportes@efe.com