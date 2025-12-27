La UA rechaza "firmemente" el reconocimiento de Somalilandia como Estado por Israel

En un comunicado emitido a última hora del viernes, la UA afirmó que Youssouf "rechaza firmemente cualquier iniciativa o acción encaminada a reconocer a Somalilandia como entidad independiente", al recordar que ese territorio "sigue siendo parte integr...

Logo de Canal 26 Foto: Canal 26

Nairobi, 27 dic (EFE).- El presidente de la Comisión de la Unión Africana (UA), Mahmoud Ali Youssouf, ha rechazado el reconocimiento de la región separatista somalí de Somalilandia como Estado independiente por parte de Israel, primer país en dar ese paso en el mundo.

En un comunicado emitido a última hora del viernes, la UA afirmó que Youssouf "rechaza firmemente cualquier iniciativa o acción encaminada a reconocer a Somalilandia como entidad independiente", al recordar que ese territorio "sigue siendo parte integral" de Somalia.

"Cualquier intento de socavar la unidad, la soberanía y la integridad territorial de Somalia contraviene los principios fundamentales de la Unión Africana y podría sentar un precedente peligroso con profundas implicaciones para la paz y la estabilidad en todo el continente", subrayó el jefe de la Comisión (secretariado).

El presidente reiteró el "compromiso inquebrantable de la Unión Africana con la unidad, la soberanía y la integridad territorial de Somalia", así como su "pleno apoyo" a los esfuerzos de las autoridades somalíes por consolidar la paz, fortalecer las instituciones del Estado y promover una gobernanza inclusiva.

El comunicado se emitió después de que el Gobierno de Somalia rechazara el "ilegal" reconocimiento de Somalilandia (norte) como Estado independiente por Israel.

Israel reconoció oficialmente este viernes a Somalilandia como un "Estado independiente y soberano", según indicó el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, en una nota.

"Esta declaración se inscribe en el espíritu de los Acuerdos de Abraham firmados por iniciativa del presidente Trump", explicó la oficina de Netanyahu en el texto.

Los Acuerdos de Abraham son pactos de normalización de relaciones diplomáticas firmados en 2020 entre Israel, Emiratos Árabes Unidos (EAU) y Bahréin, por mediación de EE.UU. bajo la primera presidencia de Donald Trump, a los que luego se unieron Sudán y Marruecos.

En la red social X, el presidente de Somalilandia, Abdirahman Mohamed Abdullahi, señaló que "este es un momento histórico" que marca el inicio de una "alianza estratégica", y remarcó la disposición de esa región a "adherirse a los Acuerdos de Abraham".

Somalilandia, que fue un protectorado británico hasta 1960, no está reconocida internacionalmente, aunque tiene constitución, moneda y gobierno propios, e incluso un mejor desarrollo económico y mayor estabilidad política que Somalia hasta ahora.

La región declaró su separación de Somalia, excolonia italiana, en 1991, cuando fue derrocado el dictador Mohamed Siad Barré.

En las últimas décadas, Somalia y Somalilandia han impulsado sin éxito varios intentos de diálogo sobre la independencia de la región.

Somalia vive en un estado de conflicto y caos desde el derrocamiento de Barre en 1991, lo que dejó al país sin gobierno efectivo y en manos de milicias islamistas, como Al Shabab, y señores de la guerra. EFE

pa/vh