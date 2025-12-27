Sabado 27 de diciembre de 2025

FÚTBOL INGLATERRA

Logo de Canal 26 Foto: Canal 26

.

FÚTBOL INGLATERRA

Londres. El Arsenal, líder de la Premier League inglesa de fútbol, recibe este sábado al Brighton, noveno en la tabla y que acumula cuatro partidos sin ganar, en la continuación de la decimoctava jornada, en la que el segundo a dos puntos, el Manchester City, visita al Nottingham Forest, decimoséptimo.

(Texto) (Foto)

.

FÚTBOL ITALIA

Roma. La decimoséptima jornada de la Serie A italiana de fútbol comienza este sábado con cinco partidos, entre ellos la visita del Juventus al Pisa, en la que el equipo turinés, quinto en la tabla, busca tres puntos que lo asienten en puestos europeos ante un equipo toscano que es penúltimo clasificado.

(Texto) (Foto)

.

FÚTBOL COPA ÁFRICA

Redacción Deportes. Continúa la Copa de África de Naciones de Marruecos con dos partidos del Grupo C, Nigeria-Túnez y Uganda-Tanzania, y otros dos del Grupo D: Senegal-República Democrática del Congo y Benin-Botsuana.

(Texto) (Foto)

.

ESQUÍ ALPINO COPA DEL MUNDO

Redacción Deportes. La Copa del Mundo de esquí alpino se reanuda este sábado con un supergigante masculino en la estación italiana de Livigno y un gigante femenino en la austríaca de Semmering.

(Texto) (Foto)

.

AGENDA INFORMATIVA

.

AJEDREZ

- Mundiales de ajedrez de rápidas y blitz en Doha (hasta 31).

.

BALONCESTO

- NBA (-1 GMT): Sacramento Kings-Dallas Mavericks (23.00), New Orleans Pelicans-Phoenix Suns y Orlando Magic-Denver Nuggets (01.00) y Atlanta Hawks-New York Knicks (FOTO), Chicago Bulls-Milwaukee Bucks, Houston Rockets-Cleveland Cavaliers, Miami Heat-Indiana Pacers, Minnesota Timberwolves-Brooklyn Nets y San Antonio Spurs-Utah Jazz (02.00).

- España, Liga Endesa. 12ª jornada (FOTO)(-1 GMT): Kosner Baskonia-San Pablo Burgos (18.00), Casademont Zaragoza-Baxi Manresa (19.00), Covirán Granada-UCAM Murcia (20.00) y Joventut-Río Breogán (21.00).

.

ESQUÍ ALPINO

- Copa del Mundo. Supergigante masculino en Livigno (Italia) (11.30).

- Copa del Mundo. Gigante femenino en Semmering (Austria) (10.00 y 13.00).

.

ESQUÍ NÓRDICO

- Previa del torneo 4 Trampolines, que comienza el lunes en Oberstdorf (Alemania).

.

FÚTBOL

- Inglaterra. 18ª jornada (-1 GMT): Nottingham Forest-Manchester City (FOTO) (13.30), Arsenal-Brighton (FOTO), Brentford-Bournemouth, Burnley-Everton, Liverpool-Wolverhampton (FOTO) y West Ham-Fulham (16.00) y Chelsea-Aston Villa (FOTO) (18.30).

- Italia. 17ª jornada (FOTO)(-1 GMT): Parma-Fiorentina (12.30), Lecce-Como y Torino-Cagliari (15.00), Udinese-Lazio (18.00) y Pisa-Juventus (20.45).

- Copa de África de Naciones, en Marruecos (hasta 18)(-1 GMT). Grupo C: Nigeria-Túnez (13.00) y Uganda-Tanzania (FOTO) (15.30). Grupo D: Senegal-R.D. Congo (18.00) y Benin-Botsuana (20.30).

- Portugal. Copa. Se completan los octavos de final: Lusitano-Fafe. El ganador se cruza en cuartos con el Braga.

- Guatemala. Final, vuelta: Municipal-Antigua (ida: 0-2).

.

FÚTBOL SALA

- Primera División. 15ª jornada (todos a las 18.30): Córdoba-Alzira, ElPozo Murcia-Barça, Ind. Santa Coloma-Cartagena, Jaén-Palma, Manzanares-Valdepeñas, Movistar Inter-Peñíscola, Noia-O Parrulo, Ribera Navarra-Osasuna.

.

VELA

- Sídney-Hobart (hasta el 31).

----------------------------------------------------------------

dep/EFE

Redacción EFE Deportes

(34) 913 467 211

Puede escribir a deportes@efe.com para contactar con nuestra redacción.

En www.efeservicios.com encontrará toda la producción multimedia de la Agencia EFE y su Agenda Mundial, un listado actualizado de actos informativos programados.Para cualquier otro producto o servicio, contacte con clientes@efe.com o llame al +34 913 467 245. Av. de Burgos, 8B, 28036 Madrid, España

https://twitter.com/EFEdeportes

EFE Deportes

Tel. +34 913 467 211

deportes@efe.com