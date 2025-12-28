China revisa su ley de comercio exterior para responder a "luchas externas"

Logo de Canal 26 Foto: Canal 26

Pekín, 28 dic (EFE).- China aprobó este sábado una revisión de su ley de comercio exterior que refuerza el marco legal para el desarrollo del comercio transfronterizo y amplía las herramientas jurídicas de respuesta ante "luchas externas", en un momento marcado por la tregua comercial alcanzada con Estados Unidos y por la persistencia de tensiones con otros actores como la Unión Europea.

Según la agencia estatal Xinhua, el Comité Permanente de la Asamblea Nacional Popular (ANP, Legislativo) dio luz verde a la nueva versión de la norma, que entrará en vigor el 1 de marzo de 2026, tras una votación celebrada este sábado.

La ley revisada incorpora a rango legal una serie de reformas que hasta ahora se habían aplicado mediante reglamentos o políticas sectoriales.

Entre ellas figuran el sistema de listas negativas para el comercio transfronterizo de servicios, el respaldo a nuevos formatos y modelos de comercio exterior, el impulso al comercio digital y la aceleración de la construcción de un sistema de comercio "verde".

El texto también establece disposiciones para que el Estado avance de forma activa en la alineación con "normas económicas y comerciales internacionales de alto nivel" y participe en la formulación de reglas globales en este ámbito, según Xinhua.

Con el objetivo de optimizar el entorno para el comercio exterior, la ley refuerza asimismo la protección de los derechos de propiedad intelectual vinculados a las actividades comerciales internacionales.

En este sentido, estipula que el Estado mejorará el nivel de cumplimiento normativo de los operadores de comercio exterior y su capacidad para gestionar riesgos relacionados con la propiedad intelectual.

La norma introduce además un sistema de asistencia para el ajuste comercial, orientado a "estabilizar las cadenas industriales y de suministro", un aspecto que ha cobrado relevancia en los últimos años ante las fricciones comerciales y tecnológicas con Estados Unidos y otros socios.

Uno de los puntos destacados de la revisión es la ampliación y perfeccionamiento del denominado "conjunto de herramientas legales” para la defensa de los intereses exteriores de China.

La reforma se aprueba semanas después de que Pekín y Washington acordaran una tregua comercial de un año que incluye rebajas arancelarias y la suspensión temporal de algunas restricciones, aunque las autoridades chinas han insistido en paralelo en la necesidad de proteger la seguridad económica nacional. EFE

