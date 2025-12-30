Hasina despide a su archienemiga Zia y cierra la 'Batalla de las Begums' en Bangladés

"Como primera mujer en ocupar el cargo de primera ministra de Bangladés y por su papel en la lucha por el establecimiento de la democracia, sus contribuciones a la nación fueron significativas y serán recordadas", expresó Hasina a través de un comunica...

Logo de Canal 26 Foto: Canal 26

Nueva Delhi, 30 dic (EFE).- La ex primera ministra de Bangladés Sheikh Hasina despidió este martes desde el exilio a su histórica archienemiga Khaleda Zia con un mensaje de conciliación que pone fin definitivo a la llamada "Batalla de las Begums", la disputa personal que marcó el destino de la nación surasiática durante décadas.

"Como primera mujer en ocupar el cargo de primera ministra de Bangladés y por su papel en la lucha por el establecimiento de la democracia, sus contribuciones a la nación fueron significativas y serán recordadas", expresó Hasina a través de un comunicado publicado en la cuenta de la red social X de su partido, la Liga Awami.

El mensaje marca un giro radical en la retórica de Hasina, quien durante su mandato mantuvo a Zia bajo una intensa presión judicial y carcelaria.

Desde el exilio, la exmandataria calificó el fallecimiento como "una pérdida profunda para la vida política de Bangladés" y extendió sus condolencias explícitas al Partido Nacionalista de Bangladés (BNP) y a su líder actual, Tarique Rahman.

La muerte de Zia cierra definitivamente el capítulo conocido como la "Batalla de las Begums", la feroz disputa personal que dominó la política bangladesí durante tres décadas y dividió a la sociedad en dos bandos irreconciliables.

Zia ha fallecido en Daca, libre y absuelta de sus cargos judiciales, y rodeada de un equipo médico internacional, mientras que Hasina, su enemiga y verdugo, por el contrario, vive oculta en la India tras huir el pasado agosto y pesa sobre ella una condena a muerte dictada en ausencia el pasado 17 de noviembre por la represión de las protestas estudiantiles.

Tras la victoria electoral de Hasina en 2008, Zia quedó relegada a una oposición asfixiada y, tras boicotear los comicios de 2014, fue blanco de la maquinaria judicial del Estado.

El gobierno de la Liga Awami de Hasina reactivó viejos casos de corrupción que mantuvieron a la líder nacionalista entre la prisión y el arresto domiciliario, pese a el grave deterioro de salud, hasta la caída del régimen en 2024.

En agosto de 2024, Zia recuperó la libertad un día después de la caída del Ejecutivo de Hasina, derrocado en medio de masivas protestas que dejaron al menos 1.400 muertos, según la ONU, y desde entonces se encontraba bajo tratamiento médico.

"Rezo por el descanso eterno y el perdón del alma de Khaleda Zia", concluyó Hasina. EFE

mtv/igr/alf

(foto)