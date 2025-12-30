Pachuca anuncia el regreso del venezolano Salomón Rondón para el Clausura 2026

"Regresa el rey. Recibimos al héroe que tuvo la valentía de volver. Salomón Rondón", afirmó el equipo en un vídeo al estilo del viejo oeste con el que dieron la bienvenida al delantero.

Pachuca (México), 29 dic (EFE).- El Pachuca del fútbol mexicano anunció este lunes el regreso del venezolano Salomón Rondón como un héroe que reforzará al equipo en el torneo Clausura 2026 que arranca en enero próximo.

Rondón, veterano de 36 años, regresa al fútbol mexicano luego de vestir la camiseta del Real Oviedo español, equipo que forma parte del Grupo Pachuca, que también es propietario de los Tuzos.

En el Oviedo, al que fue cedido para la temporada 2025-2026, Rondón marcó dos goles y mostró liderazgo como capitán, lo cual fue reconocido por algunos jóvenes del equipo.

Salomón Rondón vivió una de las mejores etapas de su carrera en su primera etapa con el Pachuca en la temporada 2024.

Con los Tuzos fue campeón de la Copa de Campeones de Concacaf, además ayudó a obtener el Derbi de las Américas, con goleada 3-0 sobre Botafogo, y el Challenger de la FIFA, con victoria en penaltis sobre Al-Ahly de Egipto.

En el partido por la Copa Intercontinental disputada en Doha, fue parte de los Tuzos que cayeron ante el Real Madrid.

El caraqueño tiene un amplio recorrido por varios equipos alrededor del mundo.

Arrancó su carrera en el 2006-2007 con el Aragua de su país, donde destacó como goleador que lo catapultó a Europa, donde jugó en España para Las Palmas y el Málaga.

Para la temporada 2012-2013 emigró a Rusia para defender la camiseta del Rubin Kazán y el Zenit de San Petersburgo, con el que levantó un título de liga y una Supercopa.

Entre el 2015 y el 2019 jugó para el West Bromwich Albion de la Championship de Inglaterra y el Newcastle United de la Premier League.

Al final del 2019 viajó a Asia para jugar con el Dalian Pro chino. En 2021 regresó a Europa con el CSKA de Moscú.

Volvió al continente americano en el 2023 con el River Plate argentino, con el que fue campeón, aunque sólo convirtió cuatro goles en 17 partidos.

El Pachuca debutará en el Clausura 2026 el próximo 10 de enero en partido ante el Guadalajara. EFE

