El atacante de la selección dominicana Erick Japa es el nuevo refuerzo del Aucas

Guayaquil (Ecuador), 31 dic (EFE).- El atacante de la selección dominicana Erick Japa fue anunciado este miércoles como el primer refuerzo del Aucas, de la primera división de Ecuador, para la próxima temporada.

"Tenemos nuestro primer refuerzo para la temporada 2026, Erick Japa. El delantero de la selección absoluta dominicana se suma al proyecto de Aucas 2026", publicó el club en sus canales oficiales, junto con una fotografía del jugador vistiendo los colores del cuadro capitalino.

El 'Papá Aucas', como también le dicen al equipo, resaltó el perfil del atacante y señaló que sobresale por la "potencia, velocidad y vocación de gol". "Bienvenido a tu nueva casa, Erick", expresó el club.

El Aucas saldrá la próxima temporada en busca del título de la Liga Pro, que ganó por primera vez en su historia en la temporada de 2022.

Japa, de 26 años, tendrá en la dirección técnica de su nuevo cuadro al colombiano Juan Pablo Buch. EFE

