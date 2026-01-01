El 'blockecore', la estética futbolera que gana por goleada y conecta con la generación Z

Madrid, 1 ene (EFE).- Existe una auténtica fiebre por el 'blokecore', tendencia de moda urbana que consiste en combinar trajes sastre, pantalones vaqueros, minis o faldas plisadas con camisetas de fútbol, mucho mejor si son 'vintage', piezas codiciadas...

Logo de Canal 26 Foto: Canal 26

Carmen Martín

Madrid, 1 ene (EFE).- Existe una auténtica fiebre por el 'blokecore', tendencia de moda urbana que consiste en combinar trajes sastre, pantalones vaqueros, minis o faldas plisadas con camisetas de fútbol, mucho mejor si son 'vintage', piezas codiciadas en el mercado de segunda mano cuyo precio no para de subir y muchas alcanzan las cuatro cifras.

El estilo 'blokecore' captura la esencia de pasión por el fútbol y la estética 'vintage', un estilo femenino y masculino que nació en las gradas de fútbol británicas en los 80 y 90 y que ahora se ha convertido en una referente estilístico urbano que conecta con la generación Z.

"Los zetas no solo consumen moda, la viven como un lenguaje propio. El 'blokecore' es un ejemplo perfecto de cómo la cultura futbolera se transforma en un código estético que refleja comunidad, pertenencia y actitud", dice Gema de la Morena, directora de marketing de la empresa de deporte JD para el Sur de Europa.

Lo que empezó en las gradas de los estadios británicos como un estilo asociado a la pasión futbolera y la camaradería de los aficionados, hoy se reinventa como un fenómeno global.

"La tendencia 'blokecore' es moda urbana, que fusiona nostalgia, estilo retro y pasión por el deporte", añade De la Morena que recuerda que el término 'blockecore', lo acuñó el 'tiktoker' americano Brandor Huntley en 2021.

Y desde entonces, Rosalía, Bella Hadid, Kendall Jenner, Dua Lipa , Duki, Jennie (BlackPink) o Chiara Ferragni son algunas de los artistas y las celebridades que ya han dicho sí a esta tendencia y han apostado por estilismos interesantes con sus camisetas retro de fútbol como grandes protagonistas.

La influencia del fútbol en la moda ha sido evidente a lo largo de la historia, ambas disciplinas se retroalimentan cada temporada y estilistas y expertas en moda encuentran en el universo del fútbol inspiración para crear tendencias.

Ya lo dijo Coco Chanel: "Una moda que no llega a las calles no es moda". Y el fútbol está en todas partes. Este año lo más representativo son las camisetas de temporadas anteriores.

"Los diseños más bonitos son los de los años noventa", dice en sus redes sociales Gonzalo Pérez, experto en el mundo de las camisetas de fútbol y responsable de la tienda CamiClásica, donde, por ejemplo, se puede adquirir una del Real Madrid de la temporada 1989/90 por 725 euros o la del Borussia Dortmund del 90/91 por 425 euros.

"La camiseta de Holanda en 1988 es todo un icono, tiene uno de mis diseños favoritos", añade Pérez, que ha creado y mantiene su negocio comprando y vendiendo camisetas y sudaderas de segunda mano de equipos y selecciones de fútbol de todo el mundo.

El 'blockecore' es una tendencia que se puede conseguir fácilmente con camisetas de fútbol actuales o de temporada anteriores mezcladas con prendas urbanas, bien sean minis, faldas plisadas, americanas, trajes sastre o pantalones vaqueros.

El auge del 'blokecore' llega a todas partes, así surgen colaboraciones con marcas icónicas de deporte como Nike y Adidas o también con firmas de lujo como Balenciaga o Gucci.

Y más que una moda efímera, esta tendencia representa una declaración de identidad para quienes encuentran en la cultura futbolera un reflejo de su estilo y actitud como demuestra la modelo Georgina Rodríguez que acudió a un partido combinando una falda de piel de Valetino con una camiseta de su prometido, el delantero Cristiano Ronaldo.

Futbolero o no, la fiebre por el llamado 'blokecore' invita a expresar la pasión por el fútbol y el orgullo del escudo a través de la moda. EFE

cm/ram/jpd

(Foto)