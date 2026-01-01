El líder norcoreano felicita a los combatientes "en tierra extranjera" entre apoyo a Rusia

Seúl, 1 ene (EFE).- El líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, felicitó a las tropas del país asiático que combaten "en tierra extranjera" en un mensaje de Año Nuevo, en alusión a los más de 10.000 soldados despachados en la guerra contra Ucrania, y reafirmó los vínculos entre Pionyang y Moscú.

"Mientras todo el país se envuelve en un ambiente festivo para dar la bienvenida al nuevo año, echo aún más de menos a quienes, en estos momentos, luchan valientemente en los campos de batalla de tierras extranjeras, fieles a las órdenes de su patria", dijo Kim, citado este jueves la agencia oficial KCNA.

Sin mencionar directamente a Ucrania, el mandatario norcoreano anticipó las "notables hazañas" de los soldados en "los campos de batalla en el extranjero" durante el año que comienza.

Kim, quien según imágenes difundidas por KCNA participó en una gran ceremonia en el estadio Primero de Mayo de Pyongyang en la última noche de 2025, destacó también el fortalecimiento de la "amistad y la alianza inquebrantable" entre Corea del Norte y Rusia.

La alusión apunta a las tropas norcoreanas despachadas a Rusia para apoyar su guerra contra Ucrania, que incluirían más de 10.000 soldados, así como zapadores y técnicos militares, según fuentes surcoreanas y occidentales.

El despliegue se enmarca en el Acuerdo de Asociación Estratégica integral firmado por Kim y el presidente ruso, Vladímir Putin, en junio de 2024, que contempla un compromiso de defensa mutua en caso de agresión.

Kim arengó durante el evento multitudinario de fin de año al patriotismo de los ciudadanos del país asiático, de cara al 9º Congreso del Partido que la inteligencia surcoreana y medios locales prevén para enero o febrero, y donde se espera que se defina la estrategia militar, diplomática y económica a cinco años.

La atención se centra ahora en si Pionyang oficializará su postura de considerar a Corea del Sur un "Estado hostil", en línea con lo declarado por el líder norcoreano a finales de 2023. Pionyang dijo en junio que el próximo congreso marcará un "punto de inflexión" en el desarrollo nacional y del partido.

Mientras tanto, el Norte mantiene su rechazo al diálogo con Seúl pese al tono conciliador del nuevo Gobierno de Lee Jae-myung y, aunque en momentos ha suavizado su retórica contra EE. UU., ignoró la iniciativa del mandatario estadounidense, Donald Trump, para una cumbre bilateral a finales de octubre. EFE

