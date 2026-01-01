Jueves 1 de enero de 2026 (02: 00 GMT)

EEUU MAMDANI

Nueva York.- El alcalde electo de Nueva York, Zohran Mamdani, toma posesión oficialmente con una ceremonia de juramento administrada por el senador progresista Bernie Sanders en las escalinatas del Ayuntamiento, a la que seguirá una fiesta popular en Broadway.

- También se enviarán unas claves sobre su programa social y la esperanza de un cambio pese a su limitada experiencia.

VENEZUELA EEUU

Caracas - Más de un mes después de la advertencia de EE.UU. de extremar precauciones al sobrevolar Venezuela, la conectividad aérea del país petrolero sigue limitada con una sola aerolínea internacional y el resto locales y con la perspectiva de que la situación se prolongue en medio del despliegue militar norteamericano en el Caribe.

BRASIL ELECCIONES

Sao Paulo - El mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, parte con ventaja para las elecciones presidenciales del próximo octubre frente una derecha dividida entre seguir vinculada a la familia Bolsonaro o pasar página y volver a posiciones de centro.

COLOMBIA ELECCIONES

Bogotá - Colombia entra este 2026 en un crucial año electoral en el que está en juego la continuidad del primer gobierno de izquierdas del país ante las alternativas de centro y derecha en medio de una creciente polarización política.

MÉXICO TURISMO

Ciudad de México - México se prepara para uno de los años más dinámicos en su historia turística reciente, pues el 2026 estará marcado por la coorganización del Mundial de Fútbol, donde el país busca explotar su capacidad turística e impulsar el sector.

ISRAEL PALESTINA

Jerusalén - La incertidumbre y las llamadas a que el Gobierno israelí permita la actividad de las organizaciones humanitarias en Gaza se multiplican cuando entra en vigor la suspensión de la licencia a 37 ONG.

Ciudad de Gaza - La hambruna, los misiles, la muerte y las tiendas en las que malviven cientos de miles de personas cobran vida con las pinceladas que la joven gazatí Sarah Fadl Saadeh lleva dos años dando a sus lienzos mientras sufre el desplazamiento de un lado a otro de la Franja palestina, lo que le ha permitido narrar el dolor de su pueblo en primera persona.

UCRANIA GUERRA

Kiev - Las operaciones militares continúan en el frente tras el bombardeo ruso de Odesa y el ataque ucraniano a una refinería en el suroeste de Rusia y después de que el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, despidiera el año con un mensaje en el que reafirmó el compromiso de su país con la paz.

INDONESIA NAUFRAGIO

Labuan Bajo - Las autoridades de Indonesia continúan buscando este jueves a los españoles desaparecidos tras el naufragio el pasado viernes de un barco.

SIRIA TRANSICIÓN

Damasco.- La nueva moneda nacional siria reemplazará a partir de hoy a los billetes de la era del régimen depuesto de Bachar al Asad, que se encuentra devaluada tras años de guerra en el país.

UE PRESIDENCIA

Nicosia - Chipre asume hoy por segunda vez la Presidencia del Consejo de la Unión Europea durante el primer semestre de 2026, catorce años después de su primer mandato en 2012.

BULGARIA EURO

Sofia - Bulgaria introduce hoy el euro y se convierte así en el país 21 de unirse a la zona de la moneda común europea

PORTUGAL ECCIONES

Lisboa - Portugal inicia 2026 con elecciones presidenciales a la vista, el próximo 18 de eneros, que pueden ser los comicios más abiertos en décadas, con el exministro y comentarista conservador Luís Marques Mendes, el líder de ultraderecha André Ventura y el exjefe del Estado Mayor de la Armada, el almirante en la reserva Henrique Gouveia e Melo, como favoritos a suceder a Marcelo Rebelo de Sousa, según las encuestas..

CONCIERTO DE AÑO NUEVO

Viena.- La Filarmónica de Viena celebra hoy su tradicional Concierto de Año Nuevo en la Sala Dorada de la Musikverein, dirigido por el maestro canadiense Yannick Nézet-Séguin. El programa incluye además de los las tradicionales obras de vals y polka de la familia Strauss, entre otras, dos piezas de dos compositoras. (Texto) (Foto)

AGENDA INFORMATIVA

América

Puerto Príncipe.- HAITÍ CRISIS.- Haití celebra el 222 aniversario de su Independencia, en un contexto marcado por la violencia de las bandas y la crisis humanitaria, que afecta a seis millones de personas, la mitad de la población. (Texto)

Ciudad de México - MÉXICO ARANCELES - La entrada en vigor de aranceles impuestos por México a productos asiáticos marca el fin de un periodo de casi 40 años de apertura comercial, con una medida proteccionista que, según analistas, podría tener impacto en la inflación y en el comercio exterior del país. (Texto)

Asunción - PARAGUAY NOMBRES - Mamerto, Tutelar, Gato, Pollo Rebollo, Pilincho, Optimus Prime o Gloria Sádica son algunos de los nombres que ciudadanos de Paraguay llevan y que el Registro del Estado Civil, el órgano que da acceso a la identidad en el país sudamericano, persigue evitar que se continúen inscribiendo al considerarlos "ridículos". Por Ron González (TExto) (Foto) (Video)

Lima.- PERÚ INFLACIÓN.- El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) debe presentar las cifras de la inflación de diciembre y el balance anual del índice de precios al consumidor durante 2025 en Perú. (Texto)

15:00 GMT.- Bogotá.- COLOMBIA ELECCIONES.- Colombia entra este 2026 en un crucial año electoral en el que está en juego la continuidad del primer gobierno de izquierdas del país ante las alternativas de centro y derecha en medio de una creciente polarización política. (Texto)

Europa

Lisboa.- PORTUGAL ECCIONES.- Portugal inicia 2026 con elecciones presidenciales a la vista, el próximo 18 de eneros, que, según las encuestas , son los comicios más abiertos en décadas, con el exministro y comentarista conservador Luís Marques Mendes, el líder de ultraderecha André Ventura y el exjefe del Estado Mayor de la Armada, el almirante en la reserva Henrique Gouveia e Melo, como favoritos a suceder a Marcelo Rebelo de Sousa. (Texto)

Nicosia.- UE PRESIDENCIA.- Chipre asume hoy por segunda vez la Presidencia del Consejo de la Unión Europea durante el primer semestre de 2026, catorce años después de su primer mandato en 2012. (Texto)

Viena.- OSCE PRESIDENCIA.- Suiza asume hoy la presidencia de turno de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE) (Texto)

Sofia.- BULGARIA EURO.- Bulgaria introduce hoy el euro y se convierte así en el país 21 de unirse a la zona de la moneda común europea (Texto)

08:00 GMT.- Ciudad del Vaticano.- PAPA PAZ.- El papa León XIV celebra la primera misa del año con motivo de la 59º Jornada Mundial de la Paz.

10:00 GMT.- Londres.- R.UNIDO SALUD.- La publicidad de la "comida basura", incluyendo bebidas azucaradas y alimentos ultraprocesados, se prohíbe a partir de hoy en el Reino Unido a excepción de horario nocturno. (Texto) (Foto) (Vídeo)

12:00 GMT.- Londres.- R. UNIDO AÑO NUEVO.- Desfile de Año Nuevo de Londres. (Vídeo)

15:30 GMT.- Fráncfort.- UE BCE.- El Banco Central Europeo (BCE) ilumina el edificio de su sede central los primeros once días del año para celebrar la adhesión de Bulgaria a la zona del euro. El juego de luces, proyectado sobre la fachada ribereña servirá como símbolo de la unidad europea. Desde el 1 y hasta el 11 de enero la sede del BCE presentará una dinámica sinfonía de luz inspirada por el "Himno de la Alegría" de Ludwig van Beethoven, que es el himno europeo.

Oriente Medio

Damasco.- SIRIA TRANSICIÓN.- La nueva moneda nacional siria reemplazará a partir de hoy a los billetes de la era del régimen depuesto de Bachar al Asad, que se encuentra devaluada tras años de guerra en el país.

Ciudad de Gaza.- ISRAEL PALESTINA.- La hambruna, los misiles, la muerte y las tiendas en las que malviven cientos de miles de personas cobran vida con las pinceladas que la joven gazatí Sarah Fadl Saadeh lleva dos años dando a sus lienzos mientras sufre el desplazamiento de un lado a otro de la Franja palestina, lo que le ha permitido narrar el dolor de su pueblo en primera persona. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Asia

Kuala Lumpur.- MALASIA REDES SOCIALES.- Malasia tiene prevista la entrada en vigor de una nueva normativa que prohíbe el acceso a las redes sociales a menores de 16 años, en línea con países como Australia.

Hanói.- VIETNAM TIERRAS RARAS.- Entra en vigor en Vietnam una nueva ley de tierras raras con la que el Gobierno del partido comunista busca proteger estos minerales ante la creciente demanda global y reducir la dependencia del mercado de China, líder mundial en el sector.

Pionyang.- COREA DEL NORTE KIM JONG-UN.- Se espera que el líder de Corea del Norte, Kim Jong-Un, dé un discurso de Año Nuevo en el que suele presentar las líneas generales de la política del hermético país.

Tokio.- JAPÓN EMPERADOR.- El emperador Naruhito de Japón comparte su tradicional mensaje con motivo del Año Nuevo, tras un año marcado por el 80 aniversario del final de la Segunda Guerra mundial y los efectos de la persistente inflación en los hogares japoneses.

