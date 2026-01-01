Lai alerta sobre China y pide reforzar la defensa de Taiwán en su mensaje de Año Nuevo

En su discurso, difundido por la Oficina Presidencial, Lai afirmó hoy que el contexto internacional sigue marcado por "turbulencias", con cambios en el orden económico y comercial global y un aumento de los conflictos, y advirtió de lo que calificó com...

Logo de Canal 26 Foto: Canal 26

Taipéi, 1 ene (EFE).- El presidente de Taiwán, William Lai, alertó este jueves del aumento de la presión de China sobre la isla y pidió reforzar la defensa y la resiliencia democrática del territorio, en su mensaje de Año Nuevo, en el que llamó a la unidad interna frente a lo que describió como un entorno regional cada vez más tenso.

En su discurso, difundido por la Oficina Presidencial, Lai afirmó hoy que el contexto internacional sigue marcado por "turbulencias", con cambios en el orden económico y comercial global y un aumento de los conflictos, y advirtió de lo que calificó como el ascenso de las "ambiciones expansionistas" de China, días después de las últimas grandes maniobras militares con fuego real realizadas por Pekín alrededor de la isla, que reclama como propia.

En ese escenario, sostuvo que la comunidad internacional observa si la sociedad taiwanesa tiene la determinación de defenderse y reiteró su compromiso de "defender firmemente la soberanía nacional" y de reforzar la capacidad de disuasión del territorio.

El presidente subrayó la necesidad de fortalecer la defensa nacional y la resiliencia de toda la sociedad y llamó a convertir esa estrategia en un consenso transversal.

"Sin una defensa nacional sólida, no habrá país, ni espacio para debatir entre nosotros", afirmó, al tiempo que instó a los partidos gobernante y opositor a colaborar para aprobar el presupuesto de defensa pendiente.

Lai recordó que el Ejecutivo ha puesto en marcha 17 estrategias de seguridad contra la infiltración, ha acelerado la reforma de leyes relacionadas con la seguridad nacional y ha aprobado un presupuesto especial de defensa de ocho años por valor de 1,25 billones de dólares taiwaneses (unos 39.829 millones de dólares, 33.947 millones de euros), medidas que, según dijo, comenzarán a aplicarse de forma gradual este año.

En el apartado económico, Lai destacó los resultados del último ejercicio y aseguró que el crecimiento económico alcanzó un máximo en quince años, con una tasa estimada del 7,37 %.

Señaló además que el mercado bursátil marcó nuevos récords en un entorno internacional volátil y que la tasa media de desempleo se situó en torno al 3 %, el nivel más bajo en 25 años.

El mandatario recordó también el aumento continuado del salario mínimo durante la última década y las subidas salariales para militares, funcionarios y docentes.

Lai repasó igualmente diversos proyectos de infraestructuras y capacidades estratégicas, entre ellos la puesta en funcionamiento del satélite Formosat-8, la apertura del nuevo vestíbulo norte de la Terminal 3 del aeropuerto internacional de Taoyuan, la entrega de patrulleras de guardacostas de construcción nacional y el avance del puente de Tamsui, que, tras cuatro décadas de planificación, está previsto que entre en servicio este año.

En el ámbito social y sanitario, el presidente mencionó la puesta en marcha del plan de salud y la creación de un fondo para nuevos fármacos contra el cáncer.

También señaló que Taiwán alcanzó con cinco años de antelación el objetivo de la Organización Mundial de la Salud para la eliminación de la hepatitis C.

Asimismo, aludió a la creación de un Ministerio de Deportes y a la inversión de más de 24.800 millones de dólares taiwaneses (790 millones de dólares, 674 millones de euros) para impulsar el deporte de base y el alto rendimiento.

De cara a 2026, el mandatario expuso cuatro prioridades: reforzar la seguridad y la resiliencia, avanzar hacia una economía más inteligente y próspera, promover un desarrollo más equilibrado y fortalecer la unidad democrática.

En este último punto, criticó los bloqueos legislativos registrados durante el último año y defendió que "la verdadera esencia de la democracia reside en respetar la Constitución", agradeciendo al Tribunal Constitucional su papel en la protección de los derechos fundamentales.

Lai recordó que este año se cumple el 30.º aniversario de las primeras elecciones presidenciales directas en Taiwán y subrayó el respaldo internacional al territorio, mencionando el apoyo expresado por países como Estados Unidos, Japón, el Reino Unido y miembros de la Unión Europea, así como recientes ventas de armamento aprobadas por Washington.

El presidente cerró su mensaje con un llamamiento a la unidad y al esfuerzo colectivo, asegurando que su Gobierno seguirá trabajando para proteger el sistema democrático y el modo de vida de la población. EFE

gbm-tw/nvm