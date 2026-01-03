El Gobierno de Colombia expresa "profunda preocupación" por explosiones en Venezuela

"El Gobierno de la República de Colombia observa con profunda preocupación los reportes sobre explosiones y actividad aérea inusual registrados en las últimas horas en la República Bolivariana de Venezuela, así como la consecuente escalada de tensión e...

Bogotá, 3 ene (EFE).- El presidente colombiano, Gustavo Petro, expresó este sábado la "profunda preocupación" de su Gobierno por las explosiones ocurridas esta madrugada en Caracas y otros lugares de Venezuela que el mandatario de ese país, Nicolás Maduro, atribuyó a una "gravísima agresión militar" estadounidense.

"El Gobierno de la República de Colombia observa con profunda preocupación los reportes sobre explosiones y actividad aérea inusual registrados en las últimas horas en la República Bolivariana de Venezuela, así como la consecuente escalada de tensión en la región", manifestó Petro en un comunicado publicado en su cuenta de X. EFE

