Sócrates Brito, figura en triunfo de Leones

Santo Domingo, 2 ene (EFE).- Sócrates Brito disparó un jonrón, remolcó tres carreras y anotó dos para encabezar el ataque de los Leones del Escogido, quienes continúan imparables en los 'playoffs' al derrotar este viernes 10-5 a los Toros del Este en la semifinal del torneo de Béisbol de la República Dominicana.

Brito disparó su jonrón, productor de dos carreras, en la octava entrada ante el relevista Miguel Castro.

En su visita al estadio Francisco Micheli, de La Romana, los Leones también contaron con el aporte ofensivo de Erik González, quien anotó tres carreras, además, Yamaico Navarro y José Marmolejos remolcaron dos, mientras que Junior Lake anotó dos veces y Jonathan Guzmán anotó y empujó una carrera para redondear el ataque de los campeones defensores del béisbol dominicano.

Hansel Marcelino lanzó 1.1 entradas en blanco y se acreditó la victoria por los Leones.

Eloy Jiménez remolcó cuatro carreras para destacarse en la ofensiva de los Toros, que también contaron con dos anotadas de Gilberto Celestino y con una de Luis Liberato.

El estadounidense Justin Courtney fue atacado con tres carreras en dos tercios de entrada y cargó con la derrota por los Toros.

ÁGUILAS 8-7 GIGANTES

Julio Rodríguez pegó un sencillo remolcador en la décima entrada para que las Águilas Cibaeñas dejaran en el terreno a los Gigantes del Cibao, quienes continúan sin ganar en la postemporada.

Rodríguez llegó al plato con las bases llenas y un out, cuando disparó un hit ante el relevista Bryan Rodríguez en el estadio Cibao, de Santiago.

Los cibaeños demostraron su ofensiva con jonrones de Jerar Encarnación, Jonatan Clase y Steward Berroa, así como también con dos anotadas y una remolcada de Alfredo Reyes.

El derecho Jorge Tavarez lanzó las primeras cinco entradas sin permitir anotaciones por las Águilas, que tuvieron como ganador al cubano Yoan López.

Leury García pegó un jonrón de tres carreras, mientras que Pablo Reyes anotó e impulsó dos, Francisco Mejía agregó dos anotadas y el nicaragüense Ismael Munguía anoto y empujó una por los Gigantes, quienes han caído en cada uno de los cinco partidos de la semifinal.

El norteamericano Adisyn Coffey permitió dos anotaciones en un tercio de entrada y perdió el juego por los potros.

Con los resultados de este viernes, los Leones (5-0) se mantienen en primer lugar en la semifinal que se juega a 18 partidos, seguidos por los Toros (3-2), Águilas (2-3) y los Gigantes (0-5).

Este sábado las Águilas viajan a Santo Domingo para jugar ante los Leones y los Toros visitan a los Gigantes en San Francisco de Macorís. EFE

