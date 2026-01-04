Delcy Rodríguez, la cara chavista de una posible transición en Venezuela

Redacción América, 3 ene (EFE).- La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, es la líder que se perfila para liderar una transición del chavismo en el país suramericano después de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela ha...

Logo de Canal 26 Foto: Canal 26

(Actualiza con información del Tribunal Supremo de Justicia)

Redacción América, 3 ene (EFE).- La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, es la líder que se perfila para liderar una transición del chavismo en el país suramericano después de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela haya ordenado que asuma como presidenta encargada, tras la captura del presidente Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos.

Rodríguez se convertiría así en la primera mujer en la historia del país suramericano en encabezar el Ejecutivo, incluso de forma interina.

Previamente, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que no desplegará tropas en Venezuela ni realizará nuevos ataques contra el país si la "vicepresidenta de Maduro hace" lo que quiere su Administración.

Sin embargo, la propia Rodríguez reiteró que el único presidente del país suramericano es Maduro, que llegó a territorio estadounidense tras ser capturado la madrugada del sábado junto a su esposa, Cilia Flores.

"Exigimos la inmediata liberación del presidente Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, único presidente de Venezuela", señaló Rodríguez en una alocución transmitida de forma obligatoria por radio y televisión, en la que lideraba un consejo de defensa, acompañada de otros funcionarios del Gobierno como el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello.

¿Gobierno de transición?

Trump aseguró este sábado en su rueda de prensa que Marco Rubio, secretario de Estado de EE.UU., está en contacto con la vicepresidenta. Rodríguez no se pronunció al respecto, pero sí insistió en su disposición a negociar con Washington una "agenda constructiva".

"Estamos dispuestos a relaciones en el marco de la legalidad internacional y de las leyes de la República Bolivariana de Venezuela. Es lo único que aceptaremos para un relacionamiento, luego de haber atentado y de haber agredido militarmente a nuestra amada nación", insistió en la alocución transmitida por radio y televisión.

En octubre del año pasado, el periódico Miami Herald aseguró que Rodríguez ofreció a Estados Unidos encabezar un gobierno de transición sin Maduro para preservar la estabilidad política del país.

De acuerdo a la nota del medio estadounidense, la vicepresidenta y su hermano Jorge Rodríguez, junto con un grupo de altos funcionarios venezolanos, presentaron dos propuestas aprobadas por Maduro a la Administración de Trump, con la intermediación de Catar.

Rodríguez tachó entonces de falsa esa información y acusó al Miami Herald de favorecer la "mentira y la carroña".

Una larga carrera política

Rodríguez, de 56 años, es la segunda al mando del Gobierno suramericano desde junio de 2018, cuando reemplazó a Tareck El Aissami.

Además, desde agosto de 2024 es ministra de Hidrocarburos, lo que la ha convertido en una figura clave dentro del Ejecutivo chavista en el manejo de la economía y la ha acercado al sector empresarial privado del país.

Previamente, se había desempeñado como titular de Economía, Finanzas y Comercio Exterior; ministra de Comunicación e Información; canciller y también como presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, establecida en 2017 al margen del Parlamento formado entonces por una mayoría opositora.

Su primer cargo fue como ministra del Despacho de la Presidencia en 2006, bajo el mandato del fallecido mandatario Hugo Chávez (1999-2013).

La familia Rodríguez

Rodríguez, nacida en Caracas el 18 de mayo de 1969, ha compartido su trayectoria dentro del chavismo con su hermano Jorge Rodríguez, actual presidente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento).

Su acercamiento a la política se dio desde muy temprano, luego de qu su padre, Jorge Antonio Rodríguez, muriera en julio de 1976 a consecuencia de las lesiones que le propinaron funcionarios de la antigua Dirección de Servicios de Inteligencia Policial (Disip).

El político, fundador de la Liga Socialista en Venezuela y considerado un "mártir revolucionario" por el chavismo, había sido detenido por ese cuerpo de seguridad acusado del secuestro del empresario norteamericano William Frank Niehous, gerente general de la empresa procesadora de vidrios Owens Illinois.

Rodríguez se graduó como abogada de la Universidad Central de Venezuela (UCV) -la principal del país- y cursó estudios de derecho social en la Universidad de París X Nanterre.

También tiene una maestría en política y social de la Universidad de Birkbeck, en Londres. EFE

ven/mrs

(foto)