Domingo 4 de enero de 2026

FÚTBOL INGLATERRA

Londres. El Manchester City, segundo, recibe este domingo al Chelsea, quinto, con la obligación de ganar para impedir que el Arsenal abra un hueco ya importante como líder de la Premier League inglesa. También se juegan los partidos de la vigésima jorn...

FÚTBOL INGLATERRA

Londres. El Manchester City, segundo, recibe este domingo al Chelsea, quinto, con la obligación de ganar para impedir que el Arsenal abra un hueco ya importante como líder de la Premier League inglesa. También se juegan los partidos de la vigésima jornada Leeds-Manchester United, Everton-Brentford, Fulham-Liverpool, Newcastle-Crystal Palace y Tottenham-Sunderland.

FÚTBOL ESPAÑA

Madrid. El Real Madrid-Betis y el Real Sociedad-Atlético de Madrid son los dos partidos que sobresalen en la sesión dominical de la decimoctava jornada de LaLiga EA Sports española, dos choques en los que ninguno de los cuatro contendientes puede permitirse ceder puntos; los madrileños en su lucha por no entregar en bandeja el título al Barcelona, el cuadro sevillano por afianzarse en zona europea y el vasco, por alejarse del peligro en el estreno del técnico ítalo-estadounidense Pellegrino Matarazzo.

FÚTBOL COPA ÁFRICA

Redacción Deportes. Los octavos de final de la Copa de África de Naciones de Marruecos continúan este domingo con los partidos, ambos en Rabat, entre la anfitriona y Tanzania, en el Estadio Moulay Abdellah, y Sudáfrica y Camerún, en el Estadio Al Medina.

FÚTBOL HONDURAS

Tegucigalpa. Marathón y Olimpia, vigente campeón, abren este domingo la final del torneo Apertura de Honduras, un duelo que pondrá a prueba la hegemonía del equipo más laureado del país frente a un rival que busca su décima corona, con técnicos argentino y uruguayo en los banquillos.

AUTO MOTO DAKAR

Redacción Deportes. El Rally Dakar 2026, que se disputa en Arabia Saudí y arrancó el viernes con el prólogo, continúa este domingo con la disputa de la primera etapa, de 518 kilómetros totales, 305 de ellos cronometrados, con comienzo y final en Yanbu.

SALTOS ESQUÍ CUATRO TRAMPOLINES

Redacción Deportes. El 'Bergiselschanze' (HS128) de Innsbruck (Austria) acoge este domingo la tercera prueba del torneo Cuatro Trampolines de saltos de esquí nórdico, que ya ha pasado por la estaciones alemanas de Oberstdorf, el 29 de diciembre, y Garmisch-Partenkirchen, el día de Año Nuevo.

ESQUÍ ALPINO COPA DEL MUNDO

Redacción Deportes. La estadounidense Mikaela Shiffrin, que ya se impuso en los cinco primeros, vuelve a ser la gran favorita la victoria este domingo en el sexto eslalon de la Copa del Mundo femenina de esquí alpino, que se disputa en la estación eslovena de Kranjska Gora.

AGENDA INFORMATIVA

AUTO-MOTO

- Dakar 2026, en Arabia Saudí (hasta 17). Etapa 1: Yanbu–Yanbu. 518 km totales, 305 de ellos cronometrados.

BALONCESTO

- NBA: Cleveland Cavaliers-Detroit Pistons (19.00 GMT), Orlando Magic-Indiana Pacers (20.00), Brooklyn Nets-Denver Nuggets (20.30), Miami Heat-New Orleans Pelicans y Washington Wizards-Minnesota Timberwolves (23.00), Phoenix Suns-Oklahoma City Thunder (01.00), Sacramento Kings-Milwaukee Bucks (02.00) y Los Angeles Lakers-Memphis Grizzlies (02.30).

CICLISMO

- Ciclocrós. Copa del Mundo. Prueba de Zonhoven (Bélgica).

ESQUÍ ALPINO

- Copa del Mundo. Eslalon femenino en Kranjska Gora (Eslovenia) (08:30 y 11.15 GMT).

ESQUÍ NÓRDICO

- Copa del Mundo de saltos. Prueba en Innsbruck (Austria). Tercera del torneo 4 Trampolines (12.30 GMT). (FOTO)

FÚTBOL

- España. LaLiga EA Sports. 18ª jornada (FOTO): Sevilla-Levante (13.00 GMT), Real Madrid-Betis (15.15), Alavés-Oviedo y Mallorca-Girona (17.30) y Real Sociedad-Atlético de Madrid (20.00).

- Inglaterra. 20ª jornada: Leeds-Manchester United (FOTO) (12.30 GMT), Everton-Brentford, Fulham-Liverpool (FOTO), Newcastle-Crystal Palace y Tottenham-Sunderland (FOTO) (15.00) y Manchester City-Chelsea (FOTO) (17.30).

- Italia. 18ª jornada (FOTO): Lazio-Nápoles (11.30 GMT), Fiorentina-Cremonese (14.00), Verona-Torino (17.00), Inter-Bolonia (19.45).

- Francia. 17ª jornada: Marsella-Nantes (14.00 GMT), Brest-Auxerre, Le Havre-Angers y Lorient-Metz (16.15) y París Saint Germain-Paris FC (19.45).

- Copa de África de Naciones, en Marruecos (hasta 18). Octavos de final: Marruecos-Tanzania (16.00 GMT) y Sudáfrica-Camerún (19.00) (FOTO)

- Portugal. 17ª jornada: Santa Clara-Oporto (18.00 GMT).

FÚTBOL AMERICANO

- Se completa la Semana 18 de la NFL.

TENIS

- United Cup, en Sídney y Perth (hasta 11). Alemania-Países Bajos, Canadá-China, Gran Bretaña-Japón, Italia-Suiza

- Torneo WTA 500 y ATP 250 de Brisbane (Australia) (hasta 11).

