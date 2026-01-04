Filipinas, Malasia y Vietnam piden moderación y diálogo tras captura de Maduro por EE.UU.

"Filipinas insta a las partes implicadas a resolver las disputas por medios pacíficos y a actuar con moderación para evitar la escalada del conflicto", apuntó un comunicado del Departamento de Asuntos Exteriores, que aseguró que sigue de cerca la situa...

Logo de Canal 26 Foto: Canal 26

Bangkok, 4 ene (EFE).- Los Gobiernos de Filipinas, Malasia y Vietnam pidieron por separado este domingo contención y resolver disputas por medios pacíficos después de que Estados Unidos confirmara ataques militares sobre Caracas y la captura del presidente Nicolás Maduro y su esposa, la diputada Cilia Flores.

"Filipinas insta a las partes implicadas a resolver las disputas por medios pacíficos y a actuar con moderación para evitar la escalada del conflicto", apuntó un comunicado del Departamento de Asuntos Exteriores, que aseguró que sigue de cerca la situación.

Manila, a través de su embajada en Bogotá -que también lleva la relación con Venezuela-, emitió una alerta de viaje y seguridad para los filipinos en el país, que cifra en 74, "para brindarles la asistencia necesaria y apropiada para mantenerlos a salvo".

En el mismo sentido se pronunció Malasia al insistir en la importancia de la "resolución pacífica de los problemas a través del diálogo, el respeto a la soberanía y las normas internacionales".

"En este momento, es crucial que ambas partes ejerzan la máxima contención y busquen soluciones pacíficas a través del diálogo y la diplomacia", apuntó Kuala Lumpur.

Por su parte, Vietnam, un país que mantiene buenas relaciones tanto con Caracas como con Washington, reclamó a todas las partes "a mantener la moderación, entablar el diálogo y resolver las disputas y desacuerdos sobre la base del derecho internacional".

La portavoz de la cancillería de Exteriores, Pham Thu Hang, declaró el sábado en una rueda de prensa que estos pasos contribuirán a "garantizar la paz, la seguridad, la estabilidad y la cooperación en la región y en todo el mundo".

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este sábado que su país ha llevado a cabo "con éxito un ataque a gran escala" en suelo venezolano y que Maduro y su esposa fueron "capturados y sacados por aire del país".

El avión militar Boeing 757 que trasladó a Maduro aterrizó este sábado en Nueva York, donde está previsto que comparezca en los próximos días ante un tribunal federal para responder a acusaciones de narcoterrorismo y otros tres cargos.

El Gobierno de Venezuela, por su parte, solicitó ayer una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, tras los bombardeos estadounidenses que, según Caracas, cayeron sobre infraestructuras civiles y militares en la capital y los estados cercanos de La Guaira, Miranda y Aragua. EFE

nc/daa/sbb