Muerte de niña eleva a ocho los decesos en ataque armado del 31 de diciembre en Ecuador

Logo de Canal 26 Foto: Canal 26

Quito, 3 ene (EFE).- El fallecimiento de una niña de nueve años que estaba en un hospital elevó a ocho la cifra de muertos en el ataque armado del pasado 31 de diciembre en la provincia ecuatoriana de Manabí, que dejó además otros nueve heridos, informó este sábado la prensa local.

La niña era hija de una mujer de 28 años y embarazada de 8 meses, que también había quedado herida en el ataque y que murió en una casa de salud, indicó la televisión Ecuavisa al señalar que a la mujer se le practicó una cesárea de emergencia, que permitió salvar al bebé, que sigue ingresado en un hospital de Manda.

Se desconoce el estado de salud de los nueve heridos restantes en el ataque, que la Policía atribuye a una lucha por territorio entre bandas criminales rivales.

Los sicarios dispararon en los exteriores de un domicilio donde estaban reunidas alrededor de veinte personas, entre familiares y vecinos, indicó.

Por otra parte, en la misma provincia de Manabí, la madrugada del viernes fueron acribillados dos hombres y dos mujeres adolescentes, sin que se conozca hasta el momento las causas de esos asesinatos.

Manabí está entre las nueve provincias y tres municipios en los que el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, declaró el fin de año un nuevo estado de excepción por el aumento de la violencia y el crimen organizado.

El decreto emitido por el mandatario señala que "informes técnicos actualizados" detallan que "la situación de violencia y criminalidad organizada no solo persiste sino que se ha intensificado y extendido territorialmente, evidenciándose una dinámica delictiva interconectada entre corredores logísticos y zonas de influencia que demanda una respuesta estatal integral, coherente y focalizada".

El estado de excepción por grave conmoción interna estará vigente por 60 días también en las provincias de Guayas, Santa Elena, Los Ríos, El Oro, Pichincha, Esmeraldas, Santo Domingo y Sucumbíos. Además, se incluye a los municipios de La Maná, de la provincia de Cotopaxi, y Las Naves y Echeandía, de Bolívar.

Ecuador está desde 2024 bajo un estado de "conflicto armado interno" declarado por Noboa para intensificar la lucha contra los grupos delincuenciales, los que han sido denominadas como "terroristas".

Pese a eso, el país terminó el 2025 con un récord de asesinatos, al contabilizar hasta el 19 de diciembre 8.847 homicidios, según cifras de la Policía, una escalada de violencia sin precedentes que las autoridades atribuyen a la disputa de poder y territorio entre bandas de crimen organizado. EFE

sm/sbb