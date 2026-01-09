La inflación china aumentó un 0,8 % en diciembre, máximo de 3 años, pero cerró 2025 plana

Shanghái (China), 9 ene (EFE).- El índice de precios al consumidor (IPC), principal indicador de la inflación en China, siguió acelerando en diciembre hasta el 0,8 %, su máximo en casi tres años, finalizando así el ejercicio 2025 en los mismos niveles con el que cerró el anterior, según datos oficiales divulgados este viernes.

Las cifras de la Oficina Nacional de Estadística (ONE) reflejan un aumento de 0,1 puntos con respecto a la lectura de noviembre y suponen la marca más alta desde febrero de 2023, aunque no cumplen con las expectativas de los analistas, que esperaban que acelerase todavía más, hasta un 0,9 %.

A lo largo de los 12 meses del recién finalizado año, el IPC chino experimentó descensos en seis -el más profundo, el de febrero, un 0,7 %- y repuntes, en cinco.

Si bien en noviembre la comparación interanual había marcado máximos de año y medio pero la intermensual había sorprendido al caer un 0,1 %, en diciembre ambas lecturas fueron positivas, con esta última avanzando un 0,2 %.

Suben los alimentos

El estadístico de la ONE Dong Lijuan atribuyó el incremento interanual principalmente al aumento de los precios alimentarios, que pasaron de subir un 0,2 % en noviembre -y de caer un 2,9 % en octubre- a subir un 1,1 %, incluso pese a que la carne de cerdo, la favorita de los consumidores chinos, seguía desplomándose un 14,6 %.3

El experto gubernamental también destaca que la inflación subyacente, medición que excluye los precios energéticos y precisamente los alimentarios por su volatilidad, repitió una subida del 1,2 % interanual, marcando un cuarto mes consecutivo por encima del 1 %.

Según Zichun Huang, analista de la consultora británica Capital Economics, el repunte de la inflación a sus niveles más altos desde el final de la política nacional de 'cero covid' se debe a la influencia de factores meteorológicos sobre los precios alimentarios y también a la demanda de joyas de oro.

La experta pronostica que los precios de ese metal caerán este año tras marcar máximos históricos y apunta que, si esos factores meteorológicos se atenúan, el IPC podría volver a caer a terreno de contracción.

¿Relativa recuperación industrial?

La ONE también hizo público el índice de precios a la producción (IPP), que mide los precios industriales y que en diciembre moderó su caída desde un 2,2 % interanual hasta un 1,9 %, la menos acusada desde mediados de 2024.

La caída, una más en una cadena que se prolonga desde octubre de 2022, fue también menos pronunciada que la que anticipaban los analistas, de en torno a un 2 %.

Dong destaca que el IPP registró su tercer mes consecutivo de avance intermensual, y a la hora de comparar con diciembre de 2025, apunta a las políticas del Gobierno chino para atajar la competencia desmedida en algunos sectores, fomentar nuevos motores de crecimiento o impulsar el consumo.

Sin embargo, Huang no cree que la relativa mejora del indicador se deba al éxito de las campañas de Pekín sino a la volatilidad en los mercados internacionales de materias primas, especialmente en los metales no ferruginosos.

"Los precios de los bienes duraderos de consumo siguieron cayendo a un ritmo más rápido que durante los peores momentos de la crisis financiera global (de 2008), reflejando que el problema de exceso de oferta sigue sin resolver en gran parte del sector manufacturero", sentencia la analista. EFE

