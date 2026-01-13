Logo de Canal 26 Foto: Canal 26

Moscú, 13 ene (EFE).- El departamento regional del Comité de Instrucción de Rusia (CIR) de la región rusa de Kémerovo, en Siberia, incoó hoy una causa penal por la muerte de nueve recién nacidos en un hospital materno de la ciudad de Novokuznetsk.

"Se incoó una causa penal por provocar la muerte de dos o más personas por descuido", informó una fuente de la entidad citada por la agencia rusa TASS.

Según el medio digital Fontanka.ru, durante las primeras dos semanas del año, en el citado centro médico de Novokuznetsk murieron nueve recién nacidos, tres de ellos el mismo día, por causas desconocidas hasta el momento, un hecho calificado de escandaloso por los medios y redes sociales rusas.

El hospital materno dejó de recibir nuevas pacientes, alegando una cuarentena por infecciones respiratorias agudas.

El departamento regional del CIR, junto a los reguladores rusos de protección al consumidor y la sanidad, Rospotrebnadzor y Roszdravnadzor, iniciaron una inspección del hospital para establecer cómo cumplía las normas sanitarias y epidemiológicas.

En la ciudad de Novokuznetsk, con una población de poco más de medio millón de personas, funcionan dos hospitales maternos.EFE

