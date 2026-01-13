Logo de Canal 26 Foto: Canal 26

Caracas, 12 ene (EFE).- Más de medio centenar de presos políticos en Venezuela han sido excarcelados desde el pasado jueves hasta este lunes, según organizaciones no gubernamentales y de oposición, mientras que el Gobierno asegura que 116 personas han sido liberadas, aunque sin dar detalles sobre los beneficiados.

La ONG Foro Penal, que hasta este domingo computaba poco más de 800 presos políticos, confirmó hasta las 21:15 horas de este lunes (01:15 GMT del martes) la excarcelación de 56 personas.

Por su parte, la mayor coalición opositora, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), contabilizó hasta las 21:10 hora local (01:10 GMT del martes) un total de 73 excarcelados, por lo que exigió a las autoridades acelerar este proceso para que, dijo, "finalmente cese el sufrimiento de los presos políticos y sus familiares".

"Seguimos atentos, a la espera de nuevas liberaciones, hasta alcanzar la libertad de todos los presos políticos", agregó la PUD, que compartió una lista con los nombres de los excarcelados.

Por el contrario, el Ministerio para el Servicio Penitenciario no dio detalles de las "116 nuevas excarcelaciones" de las que informó temprano en un comunicado, en el que explicó que estas medidas "han beneficiado a personas privadas de libertad por hechos asociados a alterar el orden constitucional y atentar contra la estabilidad de la nación".

Además, señaló que estas actuaciones "dan seguimiento a la revisión integral de causas, iniciada voluntariamente por el presidente constitucional Nicolás Maduro", capturado por Estados Unidos el pasado 3 de enero junto a su esposa, Cilia Flores, en medio de una operación militar en Caracas y varios puntos vecinos.

Entre los excarcelados, hay cinco ciudadanos españoles, el excandidato presidencial Enrique Márquez y los exdiputados Biagio Pilieri y Marco Bozo, además de la enfermera Yanny González Terán.

También han salido el cooperante italiano Alberto Trentini y el empresario italiano Mario Burlò, quienes permanecían encarcelados en Caracas desde finales de 2024.

El jueves pasado, el jefe del Parlamento, Jorge Rodríguez, anunció la liberación de un "número importante" de personas.

Desde entonces, familiares de presos políticos han pernoctado en varios centros penitenciarios, como El Rodeo I, cerca de Caracas, a la espera de liberaciones. EFE

csm/lb/rrt