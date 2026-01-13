Logo de Canal 26 Foto: Canal 26

Montevideo, 12 ene (EFE).- Peñarol avanzó este lunes a la siguiente ronda del torneo amistoso Copa de la Liga AUF tras vencer en penaltis a Central Español luego de igualar 0-0 en los 90 minutos reglamentarios.

Matías González, Andrés Madruga, Julio Daguer, Brian Barboza e Ignacio Alegre convirtieron desde los doce pasos para sellar el triunfo 5-3 de los dirigidos por Diego Aguirre.

Del otro lado, al atacante Raúl Terragona desperdició su remate al tiraro por encima del poste horizontal.

Peñarol afrontó el encuentro con futbolistas juveniles a quienes se les sumó Franco González, campeón del mundial sub-20 con la selección de Uruguay en el año 2023.

El centrocampista disputó más de 75 minutos y falló un penalti que estrelló contra el vertical.

Sobre el final del encuentro, Central Español tuvo las opciones más claras mediante un libre directo y un disparo desde afuera que encontraron excelentes respuestas del portero Leandro Díaz.

Con su victoria, Peñarol avanzó a los cuartos de final, donde se enfrentará con el vencedor del duelo que disputarán Racing y Cerro este miércoles. Ese mismo día también se disputarán el encuentro Montevideo City-Cerro Largo.

En tanto, este martes Nacional hará su estreno frente al recién ascendido Deportivo Maldonado en el estadio Gran Parque Central. También se pondrán cara a cara Liverpool y Albion.

En esta jornada también avanzó a la próxima ronda Boston River, que en el debut del argentino Israel Damonte como entrenador derrotó por 1-0 a Danubio gracias a un tanto de Alexander González. EFE

