Lima, 12 ene (EFE).- El Ministerio de Salud de Perú (Minsa) modernizará los servicios de radiología de varios hospitales y centros sanitarios de Lima con equipamientos tecnológicos basados en inteligencia artificial (IA), una herramienta que va a beneficiar a más de cuatro millones de personas.

Así lo anunció el Gobierno peruano este lunes a través de un comunicado, donde detalló que los hospitales María Auxiliadora, Cayetano Heredia y establecimientos de la Dirección de Redes Integradas de Salud (Diris) en el norte de Lima serán los primeros en implementar estos equipos.

En la nota de prensa difundida, el Ministerio de Salud apuntó que gracias a esta tecnología, los establecimientos beneficiados optimizarán los tiempos de atención, fortalecerán el diagnóstico oportuno de patologías pulmonares y mejorarán la toma de decisiones clínicas, "contribuyendo a una atención más eficiente y de calidad".

El ministro de Salud, Luis Quiroz Avilés, recibió el equipamiento en calidad de donación de la empresa farmacéutica AstraZeneca Perú, como parte del convenio de cooperación internacional entre el ministerio y esta compañía, que también incluye soluciones tecnológicas que incorporan IA aplicada al apoyo diagnóstico en radiología.

"Esta donación es importante para el impulso del Hospital Digital que hemos implementado, permitiéndonos realizar un diagnóstico más rápido y a distancia de cualquier patología mamaria", dijo el ministro al agradecer a Reino Unido y Suecia su contribución.

En la ceremonia de entrega de los equipos también participaron el director general de Europa del Ministerio de Relaciones Exteriores, Luis Campana; el embajador adjunto del Reino Unido en Perú, Magnus Maharg; el director de País Perú, Ecuador y Venezuela de AstraZeneca, Sergio Velez, entre otros.

Por su parte, el presidente de Wallenberg Investment AB, Marcus Wallenberg, indicó que el compromiso de AstraZeneca es ofrecer avances tecnológicos y científicos en beneficio de los pacientes a nivel mundial.

El convenio con la farmacéutica, suscrito en 2024, no representa gastos para el presupuesto del Ministerio de Salud y forma parte del proceso de transformación digital que impulsa el sector sanitario en el país andino.EFE

