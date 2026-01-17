Logo de Canal 26 Foto: Canal 26

FÚTBOL COPA ÁFRICA

Redacción Deportes. Las selecciones de Egipto y Argelia, eliminadas en semifinales de la Copa África por Senegal y Marruecos, respectivamente, se miden este sábado a las 17.00 horas en la ciudad marroquí de Casablanca en el partido por el tercer puesto del torneo.

.

BALONCESTO NBA/ANÁLISIS

Redacción deportes EE.UU. Hugo González ha aterrizado con el pie derecho en la NBA, pero admite que todavía le queda mucho por mejorar. Con él en pista, los Boston Celtics son el mejor equipo en defensa de la liga, y aunque sus minutos siguen siendo limitados, se ha convertido en uno de los principales revulsivos de la franquicia más ganadora de la liga para frenar a las estrellas rivales. Por Hugo Barcia

.

AUTO MOTO DAKAR

Redacción Deportes. Acaba el Dakar 2026, en Arabia Saudí. 13ª y última etapa: Yanbu–Yanbu. 141 km totales, 105 de ellos cronometrados. El catarí Nasser Al-Attiyah, en coches, y el estadounidense Ricky Brabec en motos llegan como líderes a la jornada decisiva.

.

AGENDA INFORMATIVA

.

ATLETISMO

- Carrera urbana Noche de San Antón, en Jaén (España)

.

AUTO-MOTO

- Acaba el Dakar 2026, en Arabia Saudí. 13ª y última etapa: Yanbu–Yanbu. 141 km totales, 105 de ellos cronometrados.

.

BALONCESTO

- NBA (-1 GMT): Dallas Mavericks Utah Jazz (23.00), Atlanta Hawks Boston Celtics, Detroit Pistons Indiana Pacers y New York Knicks-Phoenix Suns (01.30), Miami Heat-Oklahoma City Thunder y San Antonio Spurs-Minnesota Timberwolves (02.00), Golden State Warriors-Charlotte Hornets (02.30), Denver Nuggets-Washington Wizards (03.00) y Portland Trail Blazers-Los Angeles Lakers (04.00).

- España. Liga Endesa. 16ª jornada (FOTO)(-1 GMT): Unicaja-Covirán Granada (18.00), MoraBanc Andorra-Río Breogán (19.00), Dreamland Gran Canaria-Hiopos Lleida (20.00) y Surne Bilbao Basket-La Laguna Tenerife (21.00).

.

BALONMANO

- Europeo masculino, en Dinamarca, Suecia y Noruega (hasta 1 feb).

.

CICLISMO

- Vuelta al Táchira, en Venezuela (hasta 18).

.

ESQUÍ ALPINO

- Copa del Mundo. Supergigante masculino en Wengen (Suiza) (11.30 GMT).

.

ESQUÍ NÓRDICO

- Copa del Mundo de saltos. Prueba en Sapporo (Japón) (06.15 GMT).

.

FÚTBOL

- Copa de África de Naciones, en Marruecos. Partido por el tercer puesto, en Casablanca: Egipto-Argelia (16.00 GMT). (FOTO)

. Previa de la final, Senegal-Marruecos.

- España. LaLiga EA Sports. 20ª jornada (FOTO)(-1 GMT): Real Madrid-Levante (14.00), Mallorca-Athletic Club (16.15), Osasuna-Oviedo (18.30) y Betis-Villarreal (21.00).

- Inglaterra. 22ª jornada (-1 GMT): Inglaterra. Premier. Manchester United-Manchester City (13.30), Leeds-Fulham (16.00), Sunderland-Crystal Palace (16.00), Tottenham-West Ham (16.00), Chelsea-Brentford (16.00), Liverpool-Burnley (16.00) y Nottingham Forest-Arsenal (18.30)

- Alemania (-1 GMT): Dortmund-Sankt Pauli (15:30) y Leipzig-Bayern (18:30)

- Francia. 18ª jornada (-1 GMT): Lens-Auxerre (17.00), Toulouse-Niza (19.00) y Angers-Marsella (21.05).

- Italia. 21ª jornada (FOTO): Udinese-Inter (15:00), Nápoles-Sassuolo (18:00) y Cagliari-Juventus (20:45).

- Portugal. 18ª jornada (-1 GMT): Rio Ave-Benfica (21.30).

- Serie Rio de la Plata (-1 GMT): Defensor Sporting-Unión Santa Fe (22.00) y Wanderers-Independiente (01.00 del domingo).

- Colombia. 1ª jornada (-1 GMT): Pereira-Llaneros (00.20) y Fortaleza-Alianza (02.30).

- México. 3ª jornada (-1 GMT): Mazatlán-Monterrey (04.00).

.

GOLF

- Dubai Invitational, en el Dubai Creek Resort (hasta 18).

.

PATINAJE ARTÍSTICO

- Terminan los Campeonatos de Europa, en Sheffield (Reino Unido).

.

TENIS

- Última hora del Abierto de Australia

- Torneos WTA 500 de Adelaida y 250 de Hobart (Australia) (hasta 17).

- Torneos ATP 250 de Adelaida (Australia) y Auckland (Nueva Zelanda) (hasta 17).

