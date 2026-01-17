Logo de Canal 26 Foto: Canal 26

Redacción deportes, 17 ene (EFE).- La corona que otorga el reinado en África durante los próximos años está ya solo al alcance de Senegal o Marruecos, los supervivientes del trayecto de la presente edición, que este domingo se enfrentan para recoger el poder que en la pasada edición hizo suyo Nigeria.

Ha logrado su objetivo Marruecos, una selección al alza, con jugadores relevantes con significación en las grandes ligas, que ha aprovechado su condición de anfitrión para llegar al último tramo con todo en la mano para lograr su segundo trofeo en la Copa África.

Casi un mes después, el pulso está definido y las dos mejores selecciones se enfrentan con la intención de lograr el segundo título en este torneo en sus respectivas historias.

Marruecos, reforzada con la llegada al equipo de Brahim Díaz, máximo goleador del torneo con cinco goles y líder del plantel, por delante, incluso, de Achraf, que se reincorporó al equipo de .... ya en marcha por la recuperación de una lesión, está ante una oportunidad histórica de alargar su estupendo momento y ratificar las excelentes sensaciones que ofreció en el pasado Mundial, cuando alcanzó las semifinales, algo sin precedentes en el fútbol africano.

con Bono, exjugador del Sevilla y ahora en el Al Hilal de Arabia Saudí, como portero de garantías, héroe en el triunfo por penaltis de la semifinal ante Nigeria, Achraf, el capitán, fijo del París Saint Germain; Naif Aguerd, del Marsella; Adam Masina, del Torino; Noussair Mazraoui, del Manchester United; Neil El Aynaoui, del Roma; Ismael Saibari, del PSV Eindhoven; Abde y Sofiane Amrabat, del Betis; Brahim, del Real Madrid, o Ilias Akhomach, del Villarreal, entre otros... todos como integrantes de plantillas de alto nivel del Viejo Continente.

Es la consolidación del proyecto de Hoalid Regragui que dio el pelotazo en Qatar 2022 al situarse en semifinales, terminar cuarto en el Mundial tras eliminar, entre otras, a la selección española, una de las favoritas.

No ha dejado pasar su condición de anfitriona el bloque marroquí que en la fase de grupos acabó líder de su cuarteto con victorias sobre Comoras y Zambia y un empate contra Mali, que terminó segunda. En octavos se impuso a Tanzania (1-0), en cuartos a Camerún (2-0) y en semifinales necesitó de los penaltis para dejar fuera a Nigeria, la vigente campeona, tras un partido sin goles. Los Leones del Atlas sufrieron ante el conjunto nigeriano que llegó a las puestas de la final con pleno de triunfos, con tres victorias en la fase de grupos, una goleada en octavos y otro solvente en cuartos. Solo Marruecos dejó fuera, desde los once metros, al campeón.

Regraghi no podrá contar con el centrocampista del Girona Azzedine Ounahi, lesionado en el primer encuentro, ni con el defensa del Al Sadd Romain Saiss.

Apunta a su segundo título en la Copa África Marruecos que fue campeón en Etiopía 1976. Jugará su tercera final porque en el 2004 perdió en el último partido contra el cuadro local, Túnez.

Ha sido un progreso para el bloque de Regraghi que desde entonces no había superado los cuartos de final. Tras cuatro ediciones en la fase de grupos, llegó dos a octavos y otras tantas en cuartos. Ahora tiene su gran oportunidad.

Al otro lado tendrá a Senegal, liderada por Sadio Mané, ahora en el fútbol árabe pero durante muchos años referente del Bayern Múnich y del Liverpool; dos veces en el podio del Balón de Oro (2019 y 2022). Con dos goles y como segundo mejor asistente en lo que va de torneo es el principal arma ofensiva del combinado de Pape Thiaw que también cuenta con jugadores consolidados en las grandes ligas.

Además de la experiencia de Mané, la portería es para Edouard Mendy, exjugador del Chelsea, ahora en el Al Ahli, destacados en el fútbol francés como Krepin Diatta, del Mónaco; Moussa Niakhate, el atacante del París Saint Germain Ibrahim Mbaye, el del Bayern Múnich Nicolas Jackson, el del Villarreal Pape Gueye, del Rayo Pathe Ciss o los componentes del Everton inglés Idrissa Gueye o Illman Ndiaye y Pape Sarr, del Tottenham, entre otros.

Senegal se ganó el derecho a acentuar la aspiración de su segundo título de la Copa África como primero del Grupo D, con victorias sobre Botsuana y Benín y un empate contra la República Democrática del Congo, segundo del cuarteto.

Después, en las eliminatorias, se impuso a Senegal en octavos (3-1) y a Mali (1-0) en cuartos. En semifinales dejó fuera a una de las más potentes, a Egipto, con Mohamed Salah (1-0). Ahora puja por la corona.

Los Leones de la Teranga han dejado patente su fortaleza, especialmente en ataque, con doce goles anotados. Solo ha encajado tres. Sin tanta relevancia en los mundiales como su rival -no pasó de octavos en Qatar 2022 y solo ha jugado tres fases finales,

Cuatro años después, sin embargo, puede volver a ser campeón africano. Su único título es del 2021 cuando venció a Egipto. Será ante Marruecos su cuarta final en la Copa África. Perdió en el 2002, ante Camerún y en el 2019 frente Argelia.

Para el domingo, Pape Thiaw no podrá contar ni con Ilay Camara, del Anderlecht, ni con Assane Diao, del Como, lesionados. Kalidou Koulibaly, es duda.

El último enfrentamiento entre ambas selecciones fue el pasado 26 de agosto, en el campeonato africano de naciones, con triunfo por penaltis para Marruecos después de que el partido acabara con empate a un gol.

-- Alineaciones probables.

Senegal: Edouard Mendy, Diouf, Niakhaté, Mamadou Sarr, Diatta, Pape Gueye, Idrissa Gueye, Sadio Mané, Nicolas Jackson y Ndiaye.

Marruecos: Bono, Achraf Hakimi, Aguerd, Adam Masina, Mazraoui, El Aynaoui, Ezzalzouli, Ismael Saibari, Bilal El Khannouss, Brahim Díaz y El Kaabi.

Estadio: Príncipe Moulay Abdellah, Rabat, capacidad, 67.500 espectadores

Hora: 20.00 hora local (19.00 GMT). EFE

