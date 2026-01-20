Logo de Canal 26 Foto: Canal 26

Jerusalén, 20 ene (EFE).- Excavadoras israelíes comenzaron a demoler este martes el complejo de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA) ubicado en el ocupado Jerusalén Este, después de que Israel vetase hace un año su actividad en su territorio y quitara recientemente la inmunidad a sus inmuebles.

"El Estado de Israel es propietario del complejo (de la UNRWA) de Jerusalén donde opera actualmente la Autoridad de Tierras de Israel. Incluso antes de la aprobación de la legislación (vetando a este organismo) en enero de 2025, UNRWA-Hamás ya había cesado sus operaciones en este lugar", afirmó el Ministerio de Exteriores israelí en un comunicado justificando el asalto al complejo. EFE

