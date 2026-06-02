¿Vuelve la lluvia a Buenos Aires?: qué dice el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional

Cuándo podría llover en Buenos Aires, según el SMN. Foto: Noticias Argentinas NA

El clima en Buenos Aires vuelve a quedar bajo la lupa después de varios días marcados por la humedad, la nubosidad y algunos episodios de inestabilidad. Sin embargo, el panorama empieza a mostrar un matiz de curiosidad sobre un posible regreso de las lluvias. En esa línea, el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene para el inicio de junio un escenario de cielo mayormente nublado, temperaturas frescas y algunas señales de precipitaciones en el corto plazo.

La gran incógnita ahora es si ese cielo gris que domina a la provincia terminará finalmente por romperse o si seguirá envuelta en una seguidilla de jornadas húmedas, pesadas y en apariencia inmóviles. Mientras los informes oficiales mantienen un escenario de cautela, algunos modelos empiezan a insinuar movimientos más sugestivos hacia el fin de semana, abriendo la puerta a un posible cambio en el tiempo.

Cuándo podría llover en Buenos Aires, según el SMN

De acuerdo con el pronóstico del SMN, las próximas chances de lluvia en Buenos Aires aparecen recién hacia el fin de semana, aunque por ahora se trata de una probabilidad baja. Tanto el sábado como la mañana del domingo muestran apenas un 10% de probabilidad de precipitaciones, un porcentaje que no alcanza para hablar de un episodio de lluvia confirmado, pero sí marca la presencia de cierta inestabilidad leve sobre el cierre de la semana.

Cuándo podría llover en Buenos Aires, según el SMN Foto: NA

En términos prácticos, esto indica que el escenario más probable sigue siendo el de jornadas mayormente secas, con cielo nublado y sin fenómenos importantes. Sin embargo, ese pequeño margen de probabilidad sugiere que podrían registrarse lloviznas aisladas o precipitaciones muy débiles y puntuales. Por eso, aunque no se espera un deterioro marcado del tiempo, conviene seguir de cerca las actualizaciones del pronóstico si hay planes al aire libre para el fin de semana.

Pronóstico extendido: cómo sigue el clima en Buenos Aires