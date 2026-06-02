Origami Matsuri en Buenos Aires: fechas, talleres y todas las actividades del festival en el Jardín Japonés

En el Patio Magnolia, docentes guían al público en la creación de figuras simples en sesiones dinámicas durante todo el fin de semana. Foto: Jardín Japonés

El Jardín Japonés de Buenos Aires será escenario del Origami Matsuri, el festival más grande del país dedicado al arte del plegado de papel, que se llevará a cabo el sábado 6 y domingo 7 de junio con una programación que combina talleres, música en vivo y actividades participativas para todas las edades.

El evento se desarrollará entre las 10 y las 18 (ambas jornadas), con acceso a propuestas simultáneas en distintos espacios del predio. La iniciativa apunta tanto a aficionados como a quienes quieran iniciarse en el mundo del origami, con opciones guiadas por especialistas argentinos.

Además del evento central del fin de semana, el festival incluye una muestra colectiva que podrá visitarse del 6 al 28 de junio en el Salón Tokyo, ubicado en el primer piso. Allí se exhibirán piezas realizadas por origamistas locales, con diferentes niveles de complejidad y técnicas, bajo la organización de la Fundación Cultural Argentino Japonesa.

Agenda de talleres del sábado en el Jardín Japonés

El sábado concentrará una parte importante de la agenda de talleres, que tendrán lugar en el SUM Kyoto con cupos limitados. Las clases comenzarán a las 11 con María Laura Stella y continuarán por la tarde con Anna Violini, Nelly Higa y Maximiliano Ortiz, en distintos horarios escalonados.

En paralelo, el Salón Tokyo también ofrecerá capacitaciones a cargo de otras referentes del rubro, como Patricia Fernández López, Circe Candia, Cristina Lualdi y María Soledad Juan, ampliando la oferta para el público interesado en distintas técnicas de plegado.

En el Patio Magnolia, docentes guían al público en la creación de figuras simples en sesiones dinámicas durante todo el fin de semana. Foto: Jardín Japonés

La jornada del sábado tendrá uno de sus momentos destacados a las 16, cuando el grupo Mukaito presente un espectáculo de tambores japoneses, sumando un componente musical y escénico a la experiencia cultural del festival.

Domingo con nuevas propuestas y show de taiko

El domingo replicará la dinámica con nuevos talleres en los mismos horarios, dictados por María Eugenia Sandín, Noemi Nohara, Nadia Kalayan y Florencia Bonelli en el SUM Kyoto, mientras que en el Salón Tokyo participarán Angeline Cuvertino, Lúcia Da Costa, Vanesa Salas y Adriana Kaneshiro.

Ese día, el cierre artístico también estará marcado por la música: a las 16 se presentará el grupo Buenos Aires Taiko, con un show de percusión tradicional que forma parte de las propuestas escénicas del festival.

Origami Express y actividades participativas para todo público

Durante ambas jornadas funcionará el Origami Express en el patio Magnolia, con bloques horarios de 12 a 14, de 14 a 16 y de 16 a 17:30. Se trata de espacios más dinámicos, donde distintos docentes enseñarán figuras rápidas y accesibles para el público general.

Entre las propuestas destacadas, también se ofrecerá un taller de Suminagashi, técnica japonesa de marmoleado sobre papel, a cargo de Victoria Campos. La actividad se realizará de 14 a 17:30 en el mismo patio y está pensada como una experiencia interactiva con materiales incluidos.

El ingreso a los talleres será por orden de llegada y con cupos limitados, por lo que se recomienda asistir con anticipación. Con una agenda diversa y abierta, el Origami Matsuri busca consolidarse como un punto de encuentro cultural que conecta tradición japonesa y expresión contemporánea en la ciudad.