El dato oculto de Belgrano: por qué juró dos veces la bandera argentina y qué pasó después

Manuel Belgrano Foto: historia

La historia argentina tiene escenas que todos creen conocer, pero que cambian por completo cuando aparecen los detalles menos contados. Manuel Belgrano creó la bandera, sí. Pero además, según la versión histórica más difundida en la divulgación escolar y en distintos trabajos de reconstrucción, la hizo jurar en dos momentos distintos: primero en Rosario y luego, ya en campaña, en el norte. Esa doble jura no fue un capricho: fue la señal de una revolución que todavía no se animaba a decir todo lo que pensaba.

La bandera no nació como un gesto ceremonial: nació en medio de la guerra

Cuando Manuel Belgrano impulsó la creación de la bandera, el escenario era de urgencia militar y de enorme tensión política. Días antes había pedido al gobierno la aprobación de una escarapela nacional para distinguir a sus tropas en el campo de batalla, y el 18 de febrero de 1812 el Triunvirato autorizó el uso de los colores blanco y celeste. Apenas nueve días después, el 27 de febrero de 1812, Belgrano enarboló por primera vez la nueva enseña en Rosario, frente a las baterías Libertad e Independencia, a orillas del Paraná.

Manuel Belgrano, devoto de la Virgen Foto: Wikipedia

Aquel acto no fue una simple postal patriótica. Fue, en los hechos, una decisión política adelantada a su tiempo. Belgrano buscaba entusiasmar a la tropa y a la población, en un momento en que la revolución todavía conservaba gestos ambiguos frente a la Corona española. Por eso, la bandera no apareció como un adorno ceremonial, sino como un símbolo de cohesión, identidad y combate.

Por qué se dice que Belgrano juró dos veces la bandera

La versión más divulgada sostiene que Belgrano tomó un primer juramento de lealtad en Rosario, el mismo 27 de febrero de 1812, cuando presentó la bandera ante sus soldados. De hecho, materiales educativos oficiales y documentos de divulgación histórica mencionan que en ese momento pidió a la tropa jurarle fidelidad a la nueva insignia.

Sin embargo, la historia no termina ahí. El segundo gran momento llegó el 13 de febrero de 1813, cuando Belgrano, al mando del Ejército del Norte, hizo prestar juramento de obediencia a la Asamblea del Año XIII y a la bandera a sus soldados luego de cruzar el río Pasaje, rebautizado tiempo después como río Juramento. Ese episodio quedó registrado en la memoria histórica como una escena clave del vínculo entre el ejército revolucionario y el nuevo símbolo patrio.

Ahora bien, hay un matiz importante: algunas investigaciones históricas discuten la formalidad del primer juramento en Rosario y sostienen que allí hubo enarbolamiento y arenga, mientras que la jura solemne y plenamente formalizada habría sido la del norte, en 1813. Esa diferencia no quita fuerza al dato: justamente muestra que la bandera fue consolidándose en medio de avances, retrocesos y discusiones dentro del propio proceso revolucionario.

La rebeldía de Belgrano y el rechazo del poder central

Detrás de la bandera había algo más incómodo para Buenos Aires: la posibilidad de que ese nuevo emblema fuera leído como una declaración abierta de independencia en un momento en que el gobierno buscaba evitar conflictos diplomáticos mayores con España y con sus aliados. Por eso, cuando el Triunvirato se enteró del gesto de Belgrano, le ordenó ocultar la bandera y moderar cualquier movimiento que pudiera interpretarse como ruptura definitiva.

Manuel Belgrano

Belgrano, sin embargo, no retrocedió en su convicción. Como las comunicaciones eran lentas, siguió avanzando con la insignia y el 25 de mayo de 1812 la hizo bendecir en Jujuy en el marco de la celebración por el segundo aniversario de la Revolución de Mayo. Allí, la bandera empezó a ganar una densidad simbólica todavía mayor: ya no era solamente una marca de guerra, sino también una expresión de legitimidad política y espiritual frente a una revolución que buscaba afirmarse.

De Rosario a Jujuy: cómo una insignia discutida se volvió emblema nacional

La historia de la bandera demuestra que los símbolos patrios no surgen ya terminados: se construyen, se discuten y se imponen con el paso del tiempo. La enseña creada por Belgrano fue usada, resistida y luego finalmente reconocida por las autoridades revolucionarias. Recién el 20 de julio de 1816, días después de la Declaración de la Independencia, el Congreso la consagró oficialmente con los colores celeste y blanco. Más tarde, el 25 de febrero de 1818, se incorporó el sol en la franja central.

Mirada desde hoy, la doble jura atribuida a Belgrano permite entender algo esencial: la bandera argentina no nació como una pieza inmóvil, sino como un acto de coraje político. Primero apareció como una necesidad de organización militar; después, como una afirmación de identidad; finalmente, como un emblema nacional aceptado por el Estado. En ese recorrido, Belgrano no solo la creó: también la defendió, la sostuvo y la volvió un llamado colectivo a la lealtad.

El detalle histórico que sigue fascinando más de 200 años después

Quizás por eso la idea de que Belgrano juró dos veces la bandera sigue despertando tanta curiosidad. No se trata solo de un dato llamativo: revela que la historia argentina estuvo llena de zonas grises, tensiones internas y decisiones audaces. La bandera no fue aceptada de inmediato por todos. Hubo resistencia, órdenes de ocultarla y debates sobre su uso. Pero terminó imponiéndose porque representaba algo que ya estaba creciendo en la conciencia de los revolucionarios: la necesidad de un símbolo propio.

Belgrano entendió antes que muchos que una revolución necesita ideas, armas y también signos capaces de unir. Y en esa convicción nació una de las escenas más potentes de la historia argentina: la del creador de la bandera pidiendo lealtad una vez y volviendo a hacerlo otra vez, cuando la patria todavía estaba en construcción.