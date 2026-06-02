El audio que Claudio Barrelier le envió al padre de Agostina Vega: “No tengo nada que ver”

Gabriel Barrelier es el único detenido por el crimen de Agostina Vega. Foto: NA

En medio de la investigación por el asesinato de Agostina Vega, en las últimas horas se conoció el audio que el principal sospechoso, Claudio Gabriel Barrelier, le envió al padre de la adolescente durante los primeros días de la búsqueda, donde le aseguró que él “no tenía nada que ver”.

“Yo ya hablé con ‘Meli’ (la madre de Agostina) y le había explicado todo el tema. Fui, declaré, vinieron, me allanaron mi casa, allanaron la casa de mi vieja y ahora sale la madre de la ‘Meli’ a escracharme de esa forma cuando no tengo nada que ver. Al contrario, yo también estoy dando una mano, estoy ayudando con todo lo que más pueda... porque está la información, porque no la quieren contar”, se puede escuchar decir al único detenido en el caso.

Barrelier subrayó que la adolescente de 14 años llegó a las 22:30 del sábado 23 de mayo a Fragueiro y Campillo, donde mantuvieron una conversación telefónica en la que Agostina le pidió dinero para abonar el viaje: “Me llama por teléfono diciendo que necesitaba un favor, que no sabía dónde era mi casa, que estaba en Fragueiro y Campillo, yo no llego hasta ahí. Le faltaba para pagar el taxi, la ayudo a pagar el taxi y me dice que la madre sabía que venía para que yo la llevara”.

El audio que Claudio Barrelier le envió al padre de Agostina Vega. Video: NA

El sospechoso consignó también que Agostina quería que “le haga el favor de llevarla hasta la casa del noviecito”, pero le aseguró que “no tenía movilidad, no había forma” hasta que “ahí nomás, la llama un guaso”: “Para mí ya estaba arreglado, ya había organizado y como no tenía plata vino para este lado”, afirmó.

Y sumó: “Cuando veníamos caminando para acá, así como para corte mi casa, frenó un auto, un auto rojo, que es el auto que le digo a la Melisa, se sube y se va. Yo, después de ahí, no tengo más control con ella y no sé más nada. Entonces, no entiendo por qué me quedo pegado yo con todo esto”.

Quién es Claudio Barrelier, el único detenido por el femicidio Agostina Vega en Córdoba

Barrelier era un amigo cercano de Melisa Heredia, madre de la menor, con quien presuntamente mantendría un vínculo amoroso. Se desempeñaba como empleado en el área de Tránsito de la Municipalidad de Córdoba, organismo que lo dio de baja tras conocerse el perturbador hecho.

Asimismo, cuenta con antecedentes penales previos a esta situación: delito de privación ilegítima de la libertad agravada (secuestro) y amenazas. Cabe señalar que se encuentra imputado por ambas acusaciones.

Respecto a las evidencias que lo vinculan con el caso de Vega, se encontraron cámaras de seguridad de la zona de su domicilio, ubicado en el barrio Cofico, donde registraron el momento en el que la adolescente descendía de un remise e ingresaba junto a él a la propiedad el sábado 23 por la noche. Además, su celular también impactó en antenas cercanas.

Claudio Barrelier, el acusado por el asesinato de la adolescente Agostina Vega. Foto: NA/redes

El imputado prestó una primera declaración indagatoria desde el penal de Bouwer y ensayó una falsa coartada: su abogado Jorge Sánchez del Bianco había dicho inicialmente que la nena del video era la hija de 11 años de su cliente y tras el giro en el testimonio, tomó la decisión de renunciar a su defensa.

El avance de las pruebas técnicas obligó a Barrelier a comparecer por segunda vez ante el fiscal Raúl Garzón para rectificar sus dichos y admitir la identidad de la víctima. El representante legal justificó las falsedades previas y argumentó que la joven supuestamente abandonó la casa por sus propios medios en un vehículo ajeno: “Barrelier mintió para proteger a su hija. Me dijo que Agostina entró a su casa, salió y se subió a un auto rojo”.

La Fiscalía desestimó la versión del auto rojo y concentró las pericias sobre un Ford Ka negro que el acusado consiguió de manera desesperada entre el domingo y el lunes. El sospechoso solicitó el rodado prestado a una amante en el barrio Yofré mediante la excusa de realizar tareas laborales y la Justicia cree que utilizó el vehículo para trasladar los restos de la adolescente hacia el sector sur de la capital.

La misma cámara del barrio de Cofico registró al imputado mientras estacionaba el coche negro en la puerta de su domicilio el lunes por la tarde. Las filmaciones expusieron a Barrelier en el momento en que realizaba movimientos continuos de carga de tachos y baldes desde el interior de la casa hacia el baúl y las antenas de telefonía celular impactaron minutos después en el punto ciego de Ampliación Ferreyra.