El histórico tren de España que lleva el nombre de un rey y recorre uno de los destinos más impactantes de Madrid

Tren de Felipe II, Madrid, España. Foto: Instagram @trendefelipeii

Madrid no siempre fue la gran capital que hoy atrae a millones de turistas cada año. Durante siglos fue apenas una villa modesta, hasta que a mediados del siglo XVI el rey Felipe II decidió convertirla en el centro administrativo y político del imperio más poderoso de España. Bajo su mandato se modernizó el tejido urbano, se impulsaron grandes obras y nació el modelo de la “Villa y Corte” que definiría el futuro de la ciudad.

La obra más ambiciosa de aquel reinado fue el Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, uno de los complejos arquitectónicos más impresionantes de Europa y declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1984. Y justamente hacia allí se dirige uno de los paseos ferroviarios más singulares de España: el tren de Felipe II.

Cómo es el Tren de Felipe II, el paseo turístico histórico de Madrid

Aunque el monarca jamás conoció el ferrocarril, este recorrido turístico busca homenajear a quien transformó Madrid en la capital imperial. El viaje dura unos 50 minutos y conecta la estación Madrid-Príncipe Pío con la histórica localidad de San Lorenzo de El Escorial, en una experiencia donde la historia parece ponerse en movimiento.

El recorrido turístico del tren de Felipe II busca homenajear a quien transformó Madrid en la capital imperial. Foto: Instagram @trendefelipeii

El trayecto se realiza en coches ferroviarios de los años 40 arrastrados por una locomotora diésel de la década del 60. Los vagones tienen una historia propia: nacieron tras el final de la Guerra Civil Española, alrededor de 1939, en un contexto en el que la red ferroviaria del país estaba profundamente deteriorada.

En ese momento, España carecía de la tecnología necesaria para renovar sus trenes y recurrió a Francia para fabricar los llamados “coches 6000”, inspirados en modelos alemanes mucho más avanzados. Años después, en 1962, llegaron las locomotoras diésel diseñadas a partir de modelos norteamericanos y destinadas a cubrir rutas de distintas regiones españolas, desde Galicia hasta Extremadura.

Viajar en vagones de época y revivir la España imperial

Hoy, ese material ferroviario histórico sigue funcionando, pero con un objetivo completamente distinto: transportar viajeros en una experiencia turística que mezcla nostalgia, patrimonio y teatralización.

Los revisores viajan caracterizados con vestimenta de época y reciben a los pasajeros recreando el ambiente. Foto: Instagram @trendefelipeii

El Tren de Felipe II comenzó a operar como tren turístico a fines de 2016 y uno de sus mayores atractivos es justamente la ambientación. Apenas se sube al vagón, el tiempo parece retroceder varios siglos. Los revisores viajan caracterizados con vestimenta de época y reciben a los pasajeros recreando el ambiente de la corte del imperio “donde nunca se ponía el sol”.

Al llegar a El Escorial, el viaje continúa entre joyas arquitectónicas del siglo XVI. Además del imponente monasterio, aparecen otros rincones históricos como las Casas de Oficios, la Casita del Príncipe, la Casita de los Infantes o el Coliseo de Carlos III. Muchas de las visitas incluyen recorridos teatralizados que permiten revivir escenas de la vida cortesana de la época.

Cuánto cuesta viajar en el Tren de Felipe II y qué incluye cada paquete

El tren no funciona todo el año. Generalmente circula durante temporadas turísticas específicas, sobre todo en primavera y otoño, y suele operar los fines de semana. Debido a la alta demanda, se recomienda reservar con anticipación. La salida es desde Madrid-Príncipe Pío, normalmente por la mañana, y el regreso se realiza por la tarde. Todos los pasajes incluyen ida y vuelta, aunque existen diferentes modalidades de experiencia.

El tren de Felipe II circula durante temporadas turísticas específicas, sobre todo en primavera y otoño. Foto: Instagram @trendefelipeii

El pack “Travesía”, desde 18 euros ($29.558), incluye el traslado y la entrada libre al monasterio. El pack “Leyendas”, de 27 euros ($44.337), suma un recorrido panorámico en autobús por La Herrería y visitas caracterizadas por los jardines y el casco histórico. Finalmente, el pack “Imperial”, de 37 euros ($60.759), ofrece una visita guiada completa por el Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial y su monasterio.

De esta manera, más que un simple paseo ferroviario, el Tren de Felipe II propone una inmersión en la España imperial. Un viaje corto en kilómetros, pero enorme en historia.