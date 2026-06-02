Nuestras redes
live widget animationCanal 26 en vivo

El histórico tren de España que lleva el nombre de un rey y recorre uno de los destinos más impactantes de Madrid

El viaje dura unos 50 minutos y conecta la estación Madrid-Príncipe Pío con la histórica localidad de San Lorenzo de El Escorial. El trayecto se realiza en coches ferroviarios de los años 40 arrastrados por una locomotora diésel de la década del 60.

Cristian Daniel Avila
Por Cristian Daniel Avila
Actualizado el 1 de junio de 2026 a las 22:00
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Tren de Felipe II, Madrid, España.
Tren de Felipe II, Madrid, España. Foto: Instagram @trendefelipeii
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Madrid no siempre fue la gran capital que hoy atrae a millones de turistas cada año. Durante siglos fue apenas una villa modesta, hasta que a mediados del siglo XVI el rey Felipe II decidió convertirla en el centro administrativo y político del imperio más poderoso de España. Bajo su mandato se modernizó el tejido urbano, se impulsaron grandes obras y nació el modelo de la “Villa y Corte” que definiría el futuro de la ciudad.

La obra más ambiciosa de aquel reinado fue el Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, uno de los complejos arquitectónicos más impresionantes de Europa y declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1984. Y justamente hacia allí se dirige uno de los paseos ferroviarios más singulares de España: el tren de Felipe II.

Cómo es el Tren de Felipe II, el paseo turístico histórico de Madrid

Aunque el monarca jamás conoció el ferrocarril, este recorrido turístico busca homenajear a quien transformó Madrid en la capital imperial. El viaje dura unos 50 minutos y conecta la estación Madrid-Príncipe Pío con la histórica localidad de San Lorenzo de El Escorial, en una experiencia donde la historia parece ponerse en movimiento.

El recorrido turístico del tren de Felipe II busca homenajear a quien transformó Madrid en la capital imperial. Foto: Instagram @trendefelipeii

El trayecto se realiza en coches ferroviarios de los años 40 arrastrados por una locomotora diésel de la década del 60. Los vagones tienen una historia propia: nacieron tras el final de la Guerra Civil Española, alrededor de 1939, en un contexto en el que la red ferroviaria del país estaba profundamente deteriorada.

Contenido Recomendado

De cuánto es el saldo negativo de la SUBE en junio 2026:los montos actualizados para colectivos, subtes y los distintos trenes

De cuánto es el saldo negativo de la SUBE en junio 2026: los montos actualizados para colectivos, subtes y los distintos trenes

Recorridos históricos en Villars:un viaje al pasado ferroviario

Recorridos históricos en Villars: un viaje al pasado ferroviario

En ese momento, España carecía de la tecnología necesaria para renovar sus trenes y recurrió a Francia para fabricar los llamados “coches 6000”, inspirados en modelos alemanes mucho más avanzados. Años después, en 1962, llegaron las locomotoras diésel diseñadas a partir de modelos norteamericanos y destinadas a cubrir rutas de distintas regiones españolas, desde Galicia hasta Extremadura.

Viajar en vagones de época y revivir la España imperial

Hoy, ese material ferroviario histórico sigue funcionando, pero con un objetivo completamente distinto: transportar viajeros en una experiencia turística que mezcla nostalgia, patrimonio y teatralización.

Los revisores viajan caracterizados con vestimenta de época y reciben a los pasajeros recreando el ambiente. Foto: Instagram @trendefelipeii

El Tren de Felipe II comenzó a operar como tren turístico a fines de 2016 y uno de sus mayores atractivos es justamente la ambientación. Apenas se sube al vagón, el tiempo parece retroceder varios siglos. Los revisores viajan caracterizados con vestimenta de época y reciben a los pasajeros recreando el ambiente de la corte del imperio “donde nunca se ponía el sol”.

Al llegar a El Escorial, el viaje continúa entre joyas arquitectónicas del siglo XVI. Además del imponente monasterio, aparecen otros rincones históricos como las Casas de Oficios, la Casita del Príncipe, la Casita de los Infantes o el Coliseo de Carlos III. Muchas de las visitas incluyen recorridos teatralizados que permiten revivir escenas de la vida cortesana de la época.

Cuánto cuesta viajar en el Tren de Felipe II y qué incluye cada paquete

El tren no funciona todo el año. Generalmente circula durante temporadas turísticas específicas, sobre todo en primavera y otoño, y suele operar los fines de semana. Debido a la alta demanda, se recomienda reservar con anticipación. La salida es desde Madrid-Príncipe Pío, normalmente por la mañana, y el regreso se realiza por la tarde. Todos los pasajes incluyen ida y vuelta, aunque existen diferentes modalidades de experiencia.

El tren de Felipe II circula durante temporadas turísticas específicas, sobre todo en primavera y otoño. Foto: Instagram @trendefelipeii

El pack “Travesía”, desde 18 euros ($29.558), incluye el traslado y la entrada libre al monasterio. El pack “Leyendas”, de 27 euros ($44.337), suma un recorrido panorámico en autobús por La Herrería y visitas caracterizadas por los jardines y el casco histórico. Finalmente, el pack “Imperial”, de 37 euros ($60.759), ofrece una visita guiada completa por el Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial y su monasterio.

De esta manera, más que un simple paseo ferroviario, el Tren de Felipe II propone una inmersión en la España imperial. Un viaje corto en kilómetros, pero enorme en historia.

Tren MonarquíaReyesEspaña
Cristian Daniel Avila
Cristian Daniel Avila

Redactor

Notas Más leídas

  1. El pueblo de 800 habitantes que regala terrenos y paga más de 1.700 dólares para sumar vecinos

    El pueblo de 800 habitantes que regala terrenos y paga más de 1.700 dólares para sumar vecinos

  2. El pueblo bonaerense conocido como “el paraíso del pescador deportivo”:cómo llegar y qué pescar este invierno

    El pueblo bonaerense conocido como “el paraíso del pescador deportivo”: cómo llegar y qué pescar este invierno

  3. Platos XL y la mejor comida gallega de Buenos Aires:el imperdible bodegón en Caballito para comer pescados y mariscos frescos

    Platos XL y la mejor comida gallega de Buenos Aires: el imperdible bodegón en Caballito para comer pescados y mariscos frescos

  4. El viaje más increíble del norte argentino:cuánto sale subir al famoso Tren de las Nubes, a más de 4.000 metros de altura

    El viaje más increíble del norte argentino: cuánto sale subir al famoso Tren de las Nubes, a más de 4.000 metros de altura

  5. El pueblito bonaerense donde los teléfonos públicos siguen intactos:se puede llegar en tren y está a 90 km de CABA

    El pueblito bonaerense donde los teléfonos públicos siguen intactos: se puede llegar en tren y está a 90 km de CABA
Lo último
Relacionadas
También podría interesarte
Política

Renunció Néstor Lamboglia al ente que regula el gas y la electricidad tras menos de un mes en el cargo:quién lo reemplazará

Renunció Néstor Lamboglia al ente que regula el gas y la electricidad tras menos de un mes en el cargo: quién lo reemplazará

Causa ARSAT:el juez debe definir si cita a indagatoria a los demás ex funcionarios involucrados

Javier Milei pidió “defender” a Israel en medio de la tensión en Medio Oriente:“Es el bastión de Occidente”

Tras los cambios de la Reforma Laboral:cómo es el recibo de sueldo que deberán usar ahora los empleadores

Economía

Alivio fiscal:la recaudación subió en mayo 1,7% y cortó nueve meses seguidos de caída

Alivio fiscal: la recaudación subió en mayo 1,7% y cortó nueve meses seguidos de caída

Cuenta DNI renovó sus promociones para junio 2026:descuentos, topes nuevos y cómo ahorrar más de $170.000

Con el aumento de junio 2026, el saldo negativo de la SUBE alcanza para un solo boleto en colectivo y trenes, y no cubre ni un viaje en subte

Calendario de pagos ANSES en junio 2026:cuándo cobran los beneficiarios con DNI terminado en 0

Internacionales

Canadá desafía a Estados Unidos con el rascacielos residencial más alto de Norteamérica:tendrá 106 pisos y 352 metros de altura

Canadá desafía a Estados Unidos con el rascacielos residencial más alto de Norteamérica: tendrá 106 pisos y 352 metros de altura

Quién es Francisca Caces Arias, la primera mujer piloto de F-16 que hizo historia en Sudamérica

Netanyahu le respondió a Trump y anunció que Israel seguirá actuando en el sur de Líbano “como estaba planeado”

El megaproyecto ferroviario más grande de Sudamérica:China le entregó trenes eléctricos para transformar una ciudad clave