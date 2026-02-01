Logo de Canal 26 Foto: Canal 26

Redacción deportes, 1 feb (EFE).- El danés Tobias Lund Andresen (Decathlon CMA) se impuso al esprint en la prueba Cadel Evans Great Ocean, disputada en los alrededores de la ciudad de Geelong, en el sur de Australia.

El ciclista nórdico, que llegaba a esta prueba tras ganar en la primera etapa del Tour Down Under también al esprint, doblegó este domingo en la meta de Geelong al británico Matthew Brennan (Team Visma-Lease a Bike) y al australiano Brady Gilmore (NSN).

El equipo español Movistar colocó a uno de sus corredores entre los mejores. El eritreo Natnael Tesfatsion llegó entre los más rápidos y se clasificó en la quinta posición por detrás del suizo Mauro Schmid (Jayco AlUla), ganador de esta prueba de un día en 2025. EFE

