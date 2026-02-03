Logo de Canal 26 Foto: Canal 26

Pekín, 3 feb (EFE).- China reclamó este martes a Estados Unidos una respuesta "positiva" a la propuesta de Rusia para mantener los límites al armamento después de que expire el tratado START III, advirtió de que la ausencia de un acuerdo entre las dos mayores potencias nucleares del mundo afectaría a la estabilidad global, pero reiteró su rechazó incorporarse a este tipo de negociaciones.

El portavoz del Ministerio chino de Exteriores Lin Jian afirmó hoy en rueda de prensa que Pekín ha tomado nota de las "propuestas constructivas" planteadas anteriormente por Moscú para dar continuidad al tratado y expresó su esperanza de que Washington "responda de forma positiva" y actúe "con genuina voluntad" para preservar la estabilidad estratégica internacional.

Preguntado por informaciones que apuntan a la intención del presidente estadounidense, Donald Trump, de impulsar nuevas negociaciones de control de armamento que incluyan a China, el portavoz reiteró que Pekín rechaza incorporarse a ese tipo de conversaciones al considerar que su arsenal nuclear no es comparable al de Estados Unidos y Rusia. EFE

