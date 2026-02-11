Logo de Canal 26 Foto: Canal 26

Kiev, 11 feb (EFE).- Un ataque ruso con dron que alcanzó una zona residencial de la localidad de Bogodújiv, en la región de Járkov del noreste de Ucrania, mató esta madrugada a tres niños y un adulto, según informaron los servicios de emergencias ucranianos en sus redes sociales.

Dos de los niños tenían solo un año de edad. La tercera víctima menor es una niña de dos años, mientras que el hombre que murió tenía 34. Sus cuerpos fueron recuperados de entre los escombros por los rescatistas poco después del ataque.

La casa alcanzada por el dron quedó “totalmente destrozada”, según explica la nota de los servicios de emergencias. A consecuencia del ataque se produjo un incendio en la zona.

Además de las cuatro víctimas mortales, otras dos personas, entre ellas una mujer embarazada de 35 años, resultaron heridas. EFE

