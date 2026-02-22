Logo de Canal 26 Foto: Canal 26

Chicago (EE.UU.), 21 feb (EFE).- Rondale Moore, receptor abierto de los Minnesota Vikings, fue hallado muerto este sábado a los 25 años en su casa de New Halbany, en Indiana.

La policía halló a Moore sin vida en un garaje de su casa con una herida de bala que parece autoinfligida, según informan los medios estadounidenses citando fuentes policiales.

Moore, formado en Purdue en su carrera universitaria, fue elegido por los Arizona Cardinals en 2021 y recaló a continuación en los Minnesota Vikings.

Receptor abierto de gran talento, Moore se perdió las últimas dos temporadas de la NFL tras sufrir dos graves lesiones de rodilla. EFE

