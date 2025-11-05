Un freno a la calvicie: los desconocidos beneficios de un alimento contra la caída del cabello

El estudio fue publicado en The Journal of Dermatology descubrió que esta verdura ayuda al crecimiento del cabello y actúa en contra de la alopecia. Qué más dice la investigación.

Caída del cabello.

La caída del cabello puede afectar tanto a los hombres como a las mujeres de todas las edades. Sin embargo, un nuevo estudio científico insiste en que hay un remedio natural altamente prometedor, que combate a la alopecia de raíz: la cebolla.

Se trata de un ingrediente que es el gran protagonista de infinidad de remedios caseros tradicionales, y que ahora empieza a recibir respaldo científico por parte de la dermatología moderna. La investigación, publicada en la revista The Journal of Dermatology, analizó los efectos del jugo de cebolla sobre la alopecia areata, una enfermedad autoinmune que provoca la pérdida de cabello en zonas específicas del cuero cabelludo.

Caída del pelo.

Allí, los investigadores trabajaron con un grupo de personas diagnosticadas con alopecia y las dividieron en dos grupos: a unos se les aplicó jugo de cebolla dos veces al día durante ocho semanas, mientras que a otro solamente se les proporcionó agua. Los resultados fueron sorprendentes: en apenas dos semanas, la mayoría de quienes usaron jugo de cebolla notaron signos de crecimiento capilar. Al finalizar el estudio, el 87 % de ese grupo había recuperado el cabello en las zonas afectadas, frente al 13 % del grupo de control.

La pérdida de cabello puede tener múltiples causas, entre ellas:

Factores genéticos y hormonales (alopecia androgenética).

Estrés físico o emocional.

Enfermedades autoinmunes, como la alopecia areata.

Deficiencias nutricionales.

Uso excesivo de productos químicos o herramientas de calor.

El uso del calor puede generar caída del cabello.

Los compuestos activos de la cebolla y su impacto en el cuero cabelludo

Según los especialistas, los beneficios se deben a los compuestos presentes en la cebolla, como el azufre, los flavonoides y los antioxidantes. Estos componentes estimulan los folículos pilosos, mejoran la circulación sanguínea y reducen la inflamación del cuero cabelludo, factores clave para favorecer el crecimiento del pelo.

El azufre, en particular, es esencial para la producción de queratina, la principal proteína del cabello. Su aporte podría fortalecer las fibras capilares y prevenir su debilitamiento. Además, los antioxidantes ayudan a combatir el estrés oxidativo, uno de los procesos que acelera el envejecimiento y la caída capilar.

La cebolla ayuda a la caída del pelo. Foto: Freepik

Aunque el estudio se centró en la alopecia, el hallazgo de los científicos abre la puerta a nuevas investigaciones sobre otras formas de caída del cabello y sus posibles tratamientos, ya sea por problemas hormonales o estrés. Lo cierto es que, gracias a su contenido nutricional y antioxidante, el jugo de cebolla podría convertirse en un complemento natural dentro de las rutinas de cuidado capilar.

Cada vez más personas comparten experiencias positivas al probar este remedio casero, asegurando que notan el cabello más fuerte y con mejor aspecto. No obstante, los expertos advierten que estas evidencias deben tomarse con cautela hasta contar con ensayos clínicos más amplios.

Aunque este estudio demuestra que los resultados son alentadores, los dermatólogos remarcaron que la cebolla no debe considerarse como la cura definitiva para la alopecia, ya que las causas de la caída del cabello varían según cada persona, y el tratamiento debe ser personalizado. Antes de probar cualquier remedio natural o aplicación tópica, se recomienda consultar con un especialista.