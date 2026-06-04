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El deporte perfecto para mayores de 70 años: mejora la salud, fortalece el cuerpo y ayuda a mantenerse activo

Practicado de forma moderada y adaptado a las capacidades de cada persona, puede convertirse en un gran aliado para fortalecer el organismo y mantener un estilo de vida activo durante la tercera edad. Conocé de cuál se trata dentro de la nota.

Lucía M. Gómez
Por Lucía M. Gómez
Actualizado el 3 de junio de 2026 a las 22:00
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El deporte perfecto para mayores de 70 años que fortalece el cuerpo y ayuda a mantenerse activo.
El deporte perfecto para mayores de 70 años que fortalece el cuerpo y ayuda a mantenerse activo. Foto: Magnific
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Mantener una rutina de actividad física después de los 70 años es una de las claves para preservar la salud, mejorar la movilidad y disfrutar de una mejor calidad de vida. Aunque caminar y nadar suelen ser las actividades más recomendadas para los adultos mayores, los especialistas destacan que existe otro deporte que puede aportar importantes beneficios físicos y mentales: el tenis.

Practicado de forma moderada y adaptado a las capacidades de cada persona, este deporte puede convertirse en un gran aliado para fortalecer el organismo y mantener un estilo de vida activo durante la tercera edad.

Por qué el tenis es uno de los mejores ejercicios para personas mayores de 70 años

Los expertos coinciden en que los ejercicios aeróbicos son fundamentales para conservar una buena salud después de los 70 años. En este grupo se encuentran actividades como bailar, caminar, nadar y también jugar al tenis. Entre sus principales beneficios se destacan:

  • Ayuda a mantener niveles adecuados de energía
  • Contribuye al bienestar mental y emocional
  • Estimula la coordinación y los reflejos
  • Favorece la salud cardiovascular
  • Mejora la capacidad respiratoria
  • Promueve una vida social activa
Practicar tenis con un compañero de nivel similar y mantener un ritmo constante permite disfrutar de la actividad. Foto: Magnific

Para obtener resultados positivos, no es necesario jugar a alta intensidad. Lo ideal es practicar con un compañero de nivel similar y mantener un ritmo constante que permita disfrutar de la actividad sin sobrecargar las articulaciones.

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Cuánto ejercicio físico se recomienda después de los 70 años

Las recomendaciones de los especialistas indican que los adultos mayores deberían realizar aproximadamente 150 minutos semanales de actividad aeróbica moderada, lo que equivale a unas dos horas y media por semana.

En este contexto, el tenis puede complementar perfectamente otras actividades saludables como las caminatas diarias o la natación. No obstante, mantener una rutina regular puede traducirse rápidamente en mejoras en la resistencia física, el estado de ánimo y la calidad de vida.

La importancia de fortalecer músculos y huesos en la tercera edad

Además de los ejercicios aeróbicos, los expertos recomiendan incorporar trabajos de fuerza al menos dos veces por semana. No es necesario utilizar grandes cargas. Las pesas livianas o bandas elásticas pueden ayudar a:

  • Fortalecer los músculos
  • Mantener la masa muscular
  • Mejorar la resistencia física
  • Proteger la salud ósea
  • Reducir el riesgo de caídas
Los expertos recomiendan incorporar trabajos de fuerza al menos dos veces por semana, por ejemplo, pesas livianas. Foto: Magnific

Las sentadillas adaptadas y otros ejercicios para fortalecer las piernas también son especialmente recomendados, ya que contribuyen a mejorar el equilibrio y la estabilidad.

Yoga y estiramientos: aliados para una mejor movilidad

Otra de las prácticas aconsejadas para las personas mayores de 70 años es el trabajo de flexibilidad. Tanto el yoga como los ejercicios de estiramiento ayudan a mantener las articulaciones en movimiento y favorecen una mayor agilidad corporal. Entre sus beneficios se encuentran:

  • Mayor elasticidad muscular
  • Mayor facilidad para realizar actividades cotidianas
  • Mejor movilidad articular
  • Menor rigidez corporal
  • Reducción de molestias y dolores
Tanto el yoga como los ejercicios de estiramiento ayudan a mantener las articulaciones en movimiento. Foto: Freepik.

El deporte ideal para mantenerse saludable después de los 70 años

La actividad física continúa siendo una de las herramientas más eficaces para envejecer de manera saludable. En este sentido, el tenis aparece como una alternativa que combina coordinación, ejercicio aeróbico, entretenimiento y movimiento.

Junto con una rutina que incluya ejercicios de fuerza, equilibrio y flexibilidad, este deporte puede ayudar a los adultos mayores a conservar su autonomía, mejorar su condición física y disfrutar de una mejor calidad de vida a medida que pasan los años.

Actividad físicaEjerciciosEntrenamiento
Lucía M. Gómez
Lucía M. Gómez

Redactora de Tendencias

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