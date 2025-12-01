Alerta por tos convulsa en Argentina: más de 600 casos y siete muertes en medio de la caída en la vacunación

La infección respiratoria, altamente contagiosa, afecta principalmente a menores de dos años y tiene brotes activos en Santa Fe, Buenos Aires, Salta, Medoza y Córdoba. La cobertura de vacunación está complicando el control del brote y aumentando el riesgo en los grupos más vulnerables.

Más de 600 casos de tos convulsa. Foto: Freepik.

La tos convulsa, o coqueluche, volvió a generar preocupación en Argentina. De acuerdo con el último Boletín Epidemiológico nacional, en lo que va de 2025 ya se notificaron más de 600 casos y siete muertes, todas en bebés menores de dos años.

La combinación de una enfermedad altamente contagiosa y una baja cobertura de vacunación está complicando el control del brote y aumentando el riesgo en los grupos más vulnerables. Esta infección bacteriana puede provocar cuadros graves, como neumonía, convulsiones y daño neurológico en lactantes.

Aumento de los contagios en el país

Durante 2025, los casos crecieron de manera significativa y triplican los registros del año pasado. Hasta noviembre se confirmaron 627 casos entre 4.825 notificaciones, además de siete fallecimientos.

Más de 600 casos de tos convulsa. Foto: Unsplash.

La enfermedad se detectó principalmente en Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Salta, Mendoza, Tierra del Fuego y CABA, aunque también hay contagios en adolescentes y adultos, lo que demuestra que la circulación no se limita a los bebés. La OPS ya había advertido sobre esta reaparición en la región, y especialistas señalan que la infección puede extenderse entre 4 y 8 semanas.

Crisis de vacunación en Argentina

El avance del brote ocurre en un contexto de descenso sostenido de la vacunación infantil. Más de 115.000 lactantes no completaron los esquemas básicos, lo que deja a miles de niños expuestos. Las coberturas de la quíntuple y la antipoliomielítica aplicadas a los seis meses cayeron alrededor de 10 puntos respecto de la prepandemia.

La triple bacteriana acelular para adolescentes pasó del 82% al 54%, y en embarazadas apenas llega al 69%. Los especialistas insisten en que cumplir con las dosis obligatorias es fundamental para cortar la transmisión y evitar nuevos brotes.

Más de 600 casos de tos convulsa. Foto: Freepik.

Síntomas y tratamiento

La tos convulsa está causada por la bacteria Bordetella pertussis y se manifiesta en tres fases:

Catarral : síntomas leves, similares a un resfrío.

Paroxística : episodios de tos intensa y repetitiva, muchas veces acompañada de un sonido característico y vómitos.

Convalecencia: la tos va disminuyendo gradualmente.

En los menores de seis meses, los episodios pueden incluir pausas respiratorias, convulsiones y riesgo de muerte.

El diagnóstico se realiza mediante un estudio de secreciones nasales y, si se detecta a tiempo, los antibióticos como la eritromicina pueden reducir la duración y la gravedad del cuadro.

Más de 600 casos de tos convulsa. Foto: Freepik.

En casos más complejos se requiere oxigenoterapia, hidratación intravenosa, monitoreo estrecho e incluso el uso de sedantes. Los jarabes antitusivos no resultan efectivos y no se recomiendan.

La importancia de la prevención

La forma más efectiva de evitar cuadros graves es la vacunación completa: dosis obligatorias en bebés, refuerzos en la infancia y adolescencia, y la aplicación en embarazadas para proteger al recién nacido. También se aconseja aislar a los niños no vacunados en períodos de alta circulación y reforzar los cuidados cuando hay contacto con bebés pequeños.