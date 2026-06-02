Caída del cabello: cuánto pelo es normal perder por día y cuándo vale la pena consultar con un dermatólogo

Caída del cabello

Encontrar cabellos en la almohada, en el cepillo o incluso en la ducha suele generar preocupación, ya que muchas veces parece caerse de manera excesiva. Y si bien es normal perder algunos pelitos por el ciclo natural del cuerpo, la caída abundante o “a mechones” es sin dudas un motivo fuerte de consulta al dermatólogo.

Si la caída aumenta de forma repentina, se prolonga durante varias semanas o incluso notamos pérdida visible de densidad, es importante saber que una consulta médica puede detectar el cuadro de inmediato y recetar un tratamiento adecuado para evitar que el problema avance.

Caída del cabello

El estrés, los cambios hormonales, déficits nutricionales, predisposición genética, enfermedades o incluso ciertos hábitos de cuidado pueden influir en la salud del cabello. Por eso, los dermatólogos recomiendan prestar atención a las señales del cuero cabelludo y consultar a tiempo.

Cabe recordar que, según la Sociedad Argentina de Dermatología (SAD), una persona puede perder entre 50 y 100 cabellos diarios sin que esto represente un problema de salud. Esto ocurre porque cada cabello atraviesa distintas etapas: crecimiento, reposo y caída, para luego ser reemplazado por uno nuevo.

El cuero cabelludo contiene entre 100.000 y 150.000 cabellos, por lo que esta pérdida diaria forma parte de un proceso completamente normal. Además, la cantidad puede variar según la época del año, la genética y el estado general de salud de cada persona.

No obstante, si la caída supera los 100 o 150 cabellos diarios durante varios meses, aparecen zonas con menos densidad o el pelo se vuelve cada vez más fino, es recomendable realizar una consulta dermatológica.

Caída del cabello. Foto: Freepik

Caída extrema del pelo: cuáles son las recomendaciones de la Sociedad Argentina de Dermatología

La Sociedad Argentina de Dermatología (SAD) señala que la salud capilar comienza por un diagnóstico correcto y por el cuidado integral del cuero cabelludo. Entre las principales recomendaciones se encuentran:

Mantener una higiene adecuada utilizando productos acordes al tipo de cabello.

Evitar peinados muy tirantes que ejerzan tensión constante sobre los folículos.

Llevar una alimentación equilibrada rica en proteínas, hierro y vitaminas.

Reducir el estrés y mejorar la calidad del descanso.

Evitar tratamientos químicos agresivos realizados con frecuencia.

Consultar al dermatólogo ante una caída persistente o cambios notorios en la densidad capilar.

Caída del cabello. Foto: Freepik

Además, los especialistas recuerdan que lavarse el cabello con regularidad no provoca caída. Por el contrario, mantener el cuero cabelludo limpio contribuye a su buen funcionamiento y favorece un crecimiento saludable.