A 11 años del primer Ni Una Menos: el movimiento feminista volverá a marchar hoy en distintos puntos del país

Marcha Ni Una Menos. Foto: NA.

A once años de la primera movilización que marcó el nacimiento del movimiento feminista Ni Una Menos, este miércoles se realizará una nueva jornada de protesta en distintos puntos del país, con una convocatoria central frente al Congreso Nacional desde las 17 horas.

Bajo las consignas “Vivas, libres y desendeudadas nos queremos” y “Justicia por Dulce y Agostina”, la manifestación pondrá el foco en los recientes femicidios de Dulce Candia, la joven misionera de 17 años, y de Agostina Vega, la adolescente cordobesa de 14 años asesinada días atrás.

Marcha Ni Una Menos. Foto: NA.

La marcha buscará visibilizar la continuidad de la violencia de género en Argentina y reclamar mayores respuestas estatales frente a los femicidios, las desapariciones y las distintas formas de violencia que afectan a mujeres y niñas. Según organizaciones feministas, en el país ocurre un femicidio cada 31 horas.

En la antesala de la movilización, referentes de Ni Una Menos realizaron una conferencia de prensa en la que exigieron justicia por Agostina Vega, cuyo cuerpo fue encontrado el pasado fin de semana en Córdoba luego de varios días de intensa búsqueda. Desde el colectivo señalaron que el caso refleja una problemática estructural y remarcaron que “no se trata de un hecho aislado”.

Marcha Ni Una Menos. Foto: NA.

El crimen de la adolescente generó una profunda conmoción social y reavivó los reclamos contra la violencia machista en la víspera de una nueva edición del 3J. Diversas organizaciones feministas, sindicatos, agrupaciones sociales y organismos de derechos humanos confirmaron su participación en la jornada.

De acuerdo con cifras del Observatorio de las Violencias de Género Ahora Que Sí Nos Ven, entre el 1 de enero y el 24 de mayo de este año se registraron 99 víctimas fatales de violencia de género en Argentina. Además, desde la primera marcha de Ni Una Menos, en 2015, se contabilizaron más de 3.400 femicidios en todo el país.

Las actividades se replicarán en distintas ciudades argentinas y volverán a poner en el centro del debate público la necesidad de fortalecer las políticas de prevención, garantizar el acceso a la justicia y brindar acompañamiento integral a las víctimas y sus familias.

Marcha por el Ni Una Menos.

A 11 años del primer #NiUnaMenos, se registraron 3.424 víctimas fatales por violencia de género en Argentina

Este 3 de junio se cumplen 11 años de la primera movilización de #NiUnaMenos, una jornada histórica que marcó un antes y un después en la lucha contra la violencia de género en Argentina. La convocatoria, realizada por primera vez en 2015, nació como una respuesta colectiva frente a los femicidios y las distintas formas de violencia ejercidas contra mujeres y diversidades, y se consolidó como una fecha de concientización y reclamo por una sociedad más justa e igualitaria.

En el marco de este nuevo aniversario, la Asociación Civil La Casa del Encuentro presentó un informe elaborado por el Observatorio de Femicidios en Argentina “Adriana Marisel Zambrano”, que revela que entre el 3 de junio de 2015 y el 27 de mayo de 2026 se registraron 3.424 víctimas fatales por violencia de género.

Según el relevamiento, la cifra incluye 3.073 femicidios y femicidios vinculados de mujeres y niñas, 78 transfemicidios, cuatro lesbicidios y 269 femicidios vinculados de varones adultos y niños.

Marcha Ni Una Menos.

El informe, realizado con el apoyo del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat de la Ciudad de Buenos Aires y la Fundación Instituto Natura, expone la persistencia de una problemática que continúa afectando a miles de personas en todo el país.

Los datos muestran que gran parte de los crímenes ocurrieron en ámbitos cotidianos y cercanos a las víctimas. Del total de casos, 978 sucedieron en la vivienda de la víctima, 798 en viviendas compartidas con el agresor y 45 en sus lugares de trabajo.

Además, el relevamiento señala que muchas de las víctimas habían atravesado situaciones de violencia previas. En ese sentido, 436 habían realizado denuncias antes del femicidio y 188 agresores contaban con medidas cautelares de protección vigentes.

La violencia de género también deja profundas consecuencias en el entorno de las víctimas. Entre junio de 2015 y mayo de 2026, 3.840 hijos e hijas quedaron afectados de manera directa por estos crímenes.

Marcha Ni Una Menos.

“Detrás de cada mujer y adolescente que atraviesa una situación de violencia hay una historia que merece ser escuchada, una vida que merece ser cuidada y un futuro que merece ser vivido en libertad”, expresó Ada Beatriz Rico, presidenta de La Casa del Encuentro. Asimismo, destacó la importancia de construir redes de acompañamiento para que quienes sufren violencia no se sientan solas frente a sus agresores.

Por su parte, Florencia Mezzadra, gerenta de Fundación Instituto Natura, advirtió que aún existen desafíos para visibilizar y comprender la problemática. Según el Índice de Concientización sobre Violencia hacia las Mujeres elaborado por la entidad, solo cuatro de cada diez mujeres presentan un alto nivel de conciencia sobre esta temática, mientras que entre los hombres la proporción se reduce a menos de dos de cada diez.

Marcha Ni Una Menos.

No obstante, la especialista destacó un dato alentador: tres de cada cuatro personas consideran que erradicar la violencia de género es una responsabilidad colectiva. Sin embargo, remarcó que todavía persisten barreras culturales, emocionales e institucionales que dificultan tanto la búsqueda de ayuda como el acompañamiento de quienes atraviesan estas situaciones.