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Malas noticias para un grupo de jubilados: quiénes no cobrarán el bono de ANSES en junio 2026

Mientras las jubilaciones y pensiones vuelven a actualizarse por movilidad en junio, ANSES mantendrá el refuerzo extraordinario de $70.000 sólo para un grupo de beneficiarios. Quiénes quedan excluidos, cuánto se cobrará este mes y cuáles son las fechas de pago.

Evelyn Quinteros Rios
Por Evelyn Quinteros Rios
Actualizado el 3 de junio de 2026 a las 07:14
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ANSES aplicará en junio un aumento del 2,58% sobre jubilaciones, pensiones y otras prestaciones sociales.
ANSES aplicará en junio un aumento del 2,58% sobre jubilaciones, pensiones y otras prestaciones sociales. Foto: Foto generada con IA
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La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) comenzó a preparar el calendario de pagos de junio 2026 con novedades para jubilados y pensionados. Si bien este mes los haberes volverán a actualizarse por movilidad, no todos los beneficiarios accederán al bono extraordinario de $70.000 que el Gobierno mantiene para reforzar los ingresos más bajos.

De esta manera, algunos jubilados recibirán únicamente el aumento correspondiente al mes, mientras que otros percibirán además el refuerzo económico que se viene abonando desde hace varios meses.

El bono extraordinario de $70.000 continuará vigente, aunque sólo alcanzará a quienes perciban los haberes más bajos del sistema previsional. Foto: Foto generada con IA Canal 26

Cuáles son los jubilados que no recibirán el bono de 70.000 pesos de ANSES en junio 2026

El bono extraordinario de $70.000 continuará vigente durante junio, pero estará destinado exclusivamente a quienes perciban los haberes más bajos del sistema previsional. Según lo informado por ANSES, quedarán excluidos del refuerzo aquellos jubilados y pensionados cuyos ingresos superen el límite establecido para acceder al beneficio.

En concreto, no cobrarán el bono quienes perciban más de $473.317 mensuales. Este monto surge de la suma de la jubilación mínima actualizada más el refuerzo extraordinario. Por lo tanto, los titulares que superen ese umbral recibirán únicamente el haber correspondiente con el incremento por movilidad, sin el adicional de $70.000. La medida busca concentrar la asistencia económica en los sectores con menores ingresos dentro del sistema previsional.

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Los jubilados cuyos ingresos superen los $473.317 mensuales no accederán al refuerzo adicional este mes. Foto: Foto generada con IA

Actualización de los haberes: cuánto cobrarán los jubilados este mes

Durante junio 2026, jubilaciones, pensiones y asignaciones sociales recibirán una actualización del 2,58%, en línea con el mecanismo de movilidad vigente.

Con este incremento, los montos quedarán establecidos de la siguiente manera:

  • Jubilación mínima: $403.317.
  • Jubilación máxima: $2.715.002.

En el caso de quienes perciben la jubilación mínima y cumplen los requisitos para acceder al refuerzo, el ingreso total ascenderá a $473.317 gracias al bono extraordinario de $70.000.

La actualización también impactará sobre otras prestaciones que paga ANSES, entre ellas las pensiones y las asignaciones familiares.

Con la actualización de junio, la jubilación mínima ascenderá a $403.317, mientras que la máxima llegará a $2.715.002. Foto: ANSES

Calendario de pagos: cuándo cobro mi jubilación

ANSES ya definió las fechas de pago para jubilados y pensionados durante junio 2026.

Jubilados y pensionados que cobran la mínima

  • DNI terminados en 0: 8 de junio.
  • DNI terminados en 1: 9 de junio.
  • DNI terminados en 2: 10 de junio.
  • DNI terminados en 3: 11 de junio.
  • DNI terminados en 4: 12 de junio.
  • DNI terminados en 5: 16 de junio.
  • DNI terminados en 6: 17 de junio.
  • DNI terminados en 7: 18 de junio.
  • DNI terminados en 8: 19 de junio.
  • DNI terminados en 9: 22 de junio.

Jubilados y pensionados que superan el haber mínimo

  • DNI terminados en 0 y 1: 23 de junio.
  • DNI terminados en 2 y 3: 24 de junio.
  • DNI terminados en 4 y 5: 25 de junio.
  • DNI terminados en 6 y 7: 26 de junio.
  • DNI terminados en 8 y 9: 29 de junio.

Los beneficiarios pueden consultar su fecha exacta de cobro ingresando a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social o a través de los canales oficiales del organismo previsional.

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Evelyn Quinteros Rios
Evelyn Quinteros Rios

Redactora

Técnica Universitaria en Periodismo por la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM) y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Social. Especializada en realeza europea, lifestyle y música. Leer bio

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