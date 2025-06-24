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Por qué las mascarillas caseras pueden arruinar el cabello y qué recomiendan los especialistas

Estilistas de todo el mundo coinciden en que recurrir a “remedios caseros” puede causar daños inesperados y afectar la salud.

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Por Canal 26
Actualizado el 2 de junio de 2026 a las 15:17
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Cuidado del pelo.
Cuidado del pelo. Foto: Magnific
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En el último tiempo, se han hecho virales varios TikToks en donde chicas con el pelo brillante y sedoso, que se untan un preparado de palta casera, o que recomiendan enjuagar el cabello con agua helada para “sellar las cutículas”. Y aunque parece que por ser natural es mejor, lo cierto es que los estilistas no recomiendan estas prácticas.

De hecho, la colorista y especialista en cuidado de cabello, Georgia Buscaglia (creadora de @exhalapeluquería), advirtió que uno de los más grandes mitos del cuidado del cabello es utilizar mascarillas caseras, ya que, lejos de ayudar a nutrir el pelo, podría generar el efecto contrario.

Lavado de pelo. Fuente: Pexels
Los productos caseros son malos para el pelo Foto: Pexels

Según ella, las mascarillas caseras para el pelo, aunque son populares y económicas, pueden no ser la mejor opción, ya que carece de controles de calidad porque no están específicamente formuladas para el cabello. Ingredientes como la palta, el huevo, la miel y el aceite de coco necesitan un proceso cosmético para poder ser usados correctamente, ya que contienen impurezas o no son estériles.

Además, los ingredientes caseros pueden introducir bacterias u hongos al cuero cabelludo, sobre todo si no son manejados adecuadamente o se dejan en el pelo por mucho tiempo.

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En este sentido, los productos comerciales están formulados con ingredientes purificados, estabilizados y testados dermatológicamente, lo que reduce el riesgo de infecciones o reacciones adversas.

Cuidado del cabello, productos para el cabello. Foto: Pexels

Desventajas de las mascarillas caseras: por qué no deberías usarlas

Los estilistas desaconsejan utilizar mascarillas caseras, entre otros motivos, porque el cuero cabelludo tiene su propio PH natural, que ayuda a mantener la cutícula capilar cerrada y protege contra daños. Muchos ingredientes caseros, como el limón (pH muy ácido, ~2) o el bicarbonato de sodio (pH muy alcalino, ~9), alteran este equilibrio.

Un pH inadecuado puede debilitar la cutícula del cabello, causando sequedad, frizz, rotura o incluso irritación en el cuero cabelludo. Por ejemplo, el vinagre de manzana, aunque popular, puede ser demasiado ácido si no se diluye correctamente.

En este sentido, las mascarillas comerciales están diseñadas con un pH balanceado para respetar la salud del cabello y el cuero cabelludo.

Lavado de pelo. Fuente: Pexels
Lavado de pelo. Fuente: Pexels

Por otro lado, las mascarillas caseras no tienen la formulación estandarizada de los productos industriales, por lo que la cantidad, proporción y calidad de los ingredientes varían en cada preparación, lo que lleva a resultados impredecibles.

En este sentido, si bien es cierto que puede funcionar bien en una ocasión, eso no quiere decir que siempre se obtenga un buen resultado. Por ejemplo, una palta demasiado madura puede dejar residuos grasos difíciles de eliminar, mientras que una poco madura puede no aportar nutrientes.

Los productos comerciales están especialmente formulados con concentraciones precisas de ingredientes activos, garantizando resultados más predecibles y efectivos.

Por último, ingredientes como aceites (oliva, coco), miel o huevo son difíciles de enjuagar completamente del cabello, especialmente si no se emulsionan correctamente.

Productos para el pelo, cabello. Foto: Pexels.
Productos para el pelo, cabello. Foto: Pexels.

Esto puede generar que el cabello y el cuero cabelludo, se vean severamente dañados, causando grasa excesiva, caspa o incluso pérdida de cabello a largo plazo, generando, por ejemplo, falta de nutrientes.

Por otro lado, las mascarillas comerciales suelen contener emulsionantes y agentes limpiadores que facilitan el enjuague, evitando acumulaciones.

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