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El papá de Agostina Vega reveló que la investigación comenzó por un tal ‘Franco’ y no por Barrelier: “Lo mencionó la madre”

Durante una conferencia de prensa, Daniel Vega y su abogada, Fernanda Alaniz, brindaron algunos detalles sobre el avance de la causa por el crimen de la adolescente.

Camila Tomaselli
Por Camila Tomaselli
Actualizado el 3 de junio de 2026 a las 07:47
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Daniel Vega, padre de Agostina Vega.
Daniel Vega, padre de Agostina Vega. Foto: redes sociales.
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Gabriel Vega, padre de Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada en Córdoba, aseguró que Claudio Barrelier, principal acusado por el crimen, “no actuó solo” y sostuvo que existen otras personas implicadas en el caso.

Durante una conferencia de prensa realizada junto a su equipo de abogados, encabezado por Fernanda Alaniz, Vega afirmó que continuará buscando justicia hasta que todos los responsables sean detenidos. Además, señaló que hay otras personas bajo investigación, aunque evitó brindar detalles para no afectar el desarrollo de la causa.

Conferencia del padre de Agostina Vega.

“Acá hay más gente implicada”, expresó el padre de la víctima, quien también reveló que llegó a mantener conversaciones con Barrelier durante la búsqueda de su hija, antes de que los restos de la adolescente fueran hallados en un descampado de la zona de Ampliación Ferreyra, en Córdoba.

Por otro lado, Vega apuntó además contra una mujer cercana al acusado, quien habría facilitado el vehículo utilizado para trasladar el cuerpo. En ese sentido, remarcó que Barrelier “mintió” y que otras personas también habrían colaborado en el encubrimiento del hecho.

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“El foco estuvo puesto en una persona llamada Franco, que mencionó la madre”

Al recordar a Agostina, la describió como una adolescente alegre y confiada, y manifestó su deseo de que el caso sirva para generar conciencia sobre la situación de vulnerabilidad que atraviesan muchos jóvenes.

Gabriel Vega, padre de Agostina Vega. Foto: redes sociales.

Por otra parte, cuestionó la difusión de versiones no confirmadas sobre la vida privada de su hija y pidió respeto para la familia. Su abogada también criticó el tratamiento mediático del caso y advirtió que ciertas informaciones contribuyen a la revictimización de la adolescente.

Alaniz señaló además que, en las primeras etapas de la investigación, la atención estuvo puesta en otra persona mencionada por la madre de Agostina, lo que habría retrasado el foco sobre el principal sospechoso. “Hasta el martes a la mañana no se hacía foco en él como sospechoso. El foco estuvo puesto en una persona llamada Franco, que mencionó la madre”, apuntaron.

Claudio Barrelier, el acusado por el asesinato de la adolescente Agostina Vega. Foto: NA/redes

Asimismo, Vega agregó: “Cuando una denuncia es ambigua, no sabes para dónde encarar. Si vos tenés una pérdida de un hijo, tenés que decir todo desde un principio. Simple”. Y agregó: “No tengo relación con la madre, así que lo que ella diga o haga… Cada uno toma sus propias decisiones”.

En tanto, Miguel Heredia, abuelo de la víctima, reclamó justicia y sostuvo que las autoridades debieron actuar con mayor rapidez tras la denuncia por la desaparición de la adolescente. “No olviden a mi nieta. Que no haya más Agostinas”, concluyó.

Agostina VegaFemicidioCórdoba
Camila Tomaselli
Camila Tomaselli

Redactora

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