Se viene un tormentón de dos días en Buenos Aires: cuándo llueve, según el Servicio Meteorológico

Se vienen días de lluvia en el AMBA y alrededores. Foto: NA (Daniel Vides)

En medio de una semana marcada por la reaparición de bancos de niebla, el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informa de otro regreso inesperado: en los próximos días, las lluvias afectarán el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y sus alrededores.

Si bien el pronóstico oficial mostraba una mejora temporaria, con temperaturas más templadas, neblinas matinales y baja probabilidad de precipitaciones, los reportes extendidos ya vaticinan días más inestables, con chances de chaparrones y tormentas aisladas en Buenos Aires y el conurbano. De esta manera, el AMBA podría pasar en pocos días de la humedad persistente y la visibilidad reducida por niebla a un escenario marcado por el regreso del agua, en un comienzo de junio con tiempo cambiante y cielo mayormente cubierto.

Cuándo llueve en Buenos Aires

Las lluvias volverían a aparecer en Buenos Aires y el AMBA durante el fin de semana, con un primer cambio de tiempo previsto para el sábado 6 de junio. Según el pronóstico extendido, durante la mañana de esa jornada la probabilidad de precipitaciones se mantiene baja, en torno al 10%, pero hacia la tarde y la noche el escenario se vuelve más inestable, con lluvias aisladas y chances de ocurrencia de entre 10% y 40%.

La tendencia continuaría el domingo 7 de junio, cuando se esperan lluvias aisladas durante la madrugada y la mañana, también con una probabilidad estimada de entre 10% y 40%. Más tarde, hacia la tarde y la noche, el pronóstico marca una intensificación relativa del fenómeno con la llegada de chaparrones, en una jornada que se perfila como la más inestable del fin de semana en el Área Metropolitana.

Se vienen días de lluvia en el AMBA y alrededores. Foto: NA

En ese contexto, el sábado aparece como el día en que comenzaría el regreso del agua, mientras que el domingo concentraría las condiciones más propensas a precipitaciones de variada intensidad. Para quienes tengan planes al aire libre, el tramo más sensible del pronóstico se ubica desde la tarde del sábado hasta el cierre del domingo.

Cómo sigue el clima en el AMBA

Miércoles: mínima de 12 °C y máxima de 18 °C. Se espera neblina durante la madrugada y la mañana.

Jueves: mínima de 14 °C y máxima de 17 °C. Habrá neblina a la madrugada y cielo mayormente nublado durante el resto del día.

Viernes: mínima de 14 °C y máxima de 19 °C con cielo mayormente nublado.

Sábado: mínima de 15 °C y máxima de 18 °C. Se pronostica un 10% de chances de lluvia a la mañana y lluvias aisladas (10-40%) a la tarde/noche.

Domingo: mínima de 13 °C y máxima de 16 °C con lluvias todo el día, más intensas a la noche.

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