Sobras de Año Nuevo: cuánto tiempo duran en la heladera y cómo conservarlas de manera correcta

Evitar intoxicaciones alimentarias es sencillo si seguís estas recomendaciones: descubrí cuánto tiempo podés conservar las sobras en la heladera y cómo mantener su frescura sin riesgos.

Las ensaladas que no pueden faltar en la mesa de Año Nuevo. Foto Freepik

Primero de enero, día internacional de las sobras y la comida recalentada. Tras las celebraciones de las fiestas, es común que la tentación por disfrutar de ricos platos conduzca a un excedente en alimentos que corre el riesgo de echarse a perder.

Carnes, ensaladas, guarniciones y postres suelen sobrar en abundancia, pero este sobrante de comida puede transformarse en un problema de salud si no se almacenan correctamente y se respetan los tiempos de conservación. Más aún, en un contexto de ola de calor y cortes de luz que afectan el AMBA.

¿Cuál es la forma correcta de guardar las sobras de Año Nuevo?

Durante los primeros días de enero, la correcta manipulación de los alimentos cobra especial importancia. Expertos aseguran que los alimentos cocidos deben refrigerarse apenas se enfrían y no permanecer a temperatura ambiente por tiempo prolongado. Esto se debe a que las bacterias se multiplican con mayor rapidez entre los 4 °C y los 60 °C, un rango conocido como “zona de peligro”.

Vitel toné, la comida preferida de los argentinos en Navidad y Año Nuevo. Foto: Recetas gratis.

Según la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA), se recomienda mantener la heladera en una temperatura inferior a los 4 °C, con el fin de frenar el desarrollo bacteriano. En el caso de que la temperatura ambiental supere los 32 °C, como suele ocurrir en verano y más aún, en un contexto de ola de calor, las sobras deben guardarse en la heladera dentro de la primera hora.

Si no se siguen estas indicaciones, se corre el peligroso riesgo de contraer intoxicaciones alimentarias como salmonelosis o infecciones por Escherichia coli, que pueden provocar diarrea, vómitos, fiebre y dolores abdominales.

Otra clave bromatológica para mantener la salud y la seguridad en el hogar es evitar la contaminación cruzada. Para esto, se deben respetar estrictas normas en la cocina como la utilización de utensilios siempre limpios, separar carnes crudas de otros alimentos y mantener la higiene de manos y partes del cuerpo antes de manipular tanto la comida en crudo como las sobras después de la cena.

¿Cuánto tiempo pueden conservarse en la heladera las sobras de comida de Año Nuevo?

Tomates rellenos, un clásico de Navidad y Año Nuevo. Foto: Bon Viveur.

Respecto del tiempo de conservación, Mayo Clinic Katherine Zeratsky señala que, en general, las sobras pueden mantenerse en la heladera entre tres y cuatro días.

Carnes, pescados y guisos suelen durar de dos a cuatro días, mientras que las ensaladas ya condimentadas apenas resisten hasta 24 horas. Si no se planea consumir los alimentos dentro de ese plazo, lo más seguro es congelarlos. En el freezer pueden durar hasta tres meses, aunque conservan mejor su sabor durante los primeros meses.

Un punto clave respecto de la seguridad alimenticia tiene que ver con su aspecto u olor. No siempre las bacterias peligrosas se manifiestan mediante estas características. En cualquier caso, lo mejor es desechar el alimento ante la menor duda.

El modo de guardado también influye. Se recomienda dividir las sobras en porciones pequeñas, colocarlas en recipientes herméticos y, de ser posible, transparentes. Etiquetar los envases con la fecha ayuda a no exceder los tiempos seguros.Para recalentar, la comida debe alcanzar al menos los 74 °C, removiéndola bien para evitar zonas frías. Así, las sobras de año nuevo pueden disfrutarse sin riesgos y con tranquilidad.