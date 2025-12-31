Los 5 reemplazos del vitel toné para Año Nuevo: opciones económicas y sin carne roja para disfrutar en familia

Las familias argentinas ya comenzaron a buscar diferentes alternativas tras el aumento de la carne vacuna para las fiestas. En este marco, se destacan opciones frías y simples que no pierden la esencia navideña y tradición argentina.

Arrollado relleno con huevo y tomate. Foto: Bon Viveur.

El aumento de la carne vacuna modificó por completo la planificación del menú para las fiesta Año Nuevo en la Argentina. En este contexto, las familias ya optaron por opciones más económicas y frías, como por ejemplo, el cerdo o pollo.

Teniendo en cuenta este complejo panorama, te ayudamos con 5 platos accesibles y simples que pueden adaptarse al clima cálida de diciembre. Además, son rendidores, se pueden preparar con anticipación y mantienen la estética navideña. A continuación, los nombres.

Cinco comidas tradicionales sin carne roja para Navidad 2025

1- Arrollado de pollo

Arrollado de pollo. Foto: Bon Viveur.

El arrollado de pollo reapareció con fuerza este año, en especial por su buena relación precio-rendimiento. Se arma con pechugas abiertas y rellenos variables: espinaca, huevo, jamón, queso o zanahoria. Se sirve frío en rodajas y queda perfecto en mesas frías o picadas festivas.

2- Bondiola o carré de cerdo frío

El cerdo se afianzó como uno de los protagonistas de la temporada navideña. Se puede cocinar una pieza entera con miel y mostaza, enfriar y cortar en fetas. Es rendidor, sabroso y su costo por kilo es sensiblemente más bajo que los cortes vacunos clásicos de las fiestas.

3- Huevos rellenos

Huevos rellenos con atún. Foto: Bon Viveur

Los huevos rellenos son un clásico navideño económico y efectivo que nunca falla: pueden ser de atún, palta, queso crema o verduras. Requieren de pocos ingredientes y se pueden decorar con alcaparras, ciboulette o pimentón para darles un toque festivo.

4- Lengua a la vinagreta de pollo

Una reinterpretación económica y efectiva: se hierve pechuga o pata-muslo, se desmenuza y se mezcla con una vinagreta potente de ajo, limón y perejil. Es fácil, fresca y perfecta para acompañar ensaladas o pan casero.

5- Pollo toné

Pollo toné. Foto: Bon Viveur.

El pollo toné se convirtió en el reemplazo directo del vitel toné tradicional. Usa pechuga de pollo hervida o al horno en lugar de peceto, lo que abarata notablemente el costo del plato. La salsa se mantiene igual: alcaparras, anchoas, atún, mayonesa y un toque de crema o leche.

