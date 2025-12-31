Los 5 reemplazos del vitel toné para Año Nuevo: opciones económicas y sin carne roja para disfrutar en familia
Las familias argentinas ya comenzaron a buscar diferentes alternativas tras el aumento de la carne vacuna para las fiestas. En este marco, se destacan opciones frías y simples que no pierden la esencia navideña y tradición argentina.
El aumento de la carne vacuna modificó por completo la planificación del menú para las fiesta Año Nuevo en la Argentina. En este contexto, las familias ya optaron por opciones más económicas y frías, como por ejemplo, el cerdo o pollo.
Teniendo en cuenta este complejo panorama, te ayudamos con 5 platos accesibles y simples que pueden adaptarse al clima cálida de diciembre. Además, son rendidores, se pueden preparar con anticipación y mantienen la estética navideña. A continuación, los nombres.
Cinco comidas tradicionales sin carne roja para Navidad 2025
1- Arrollado de pollo
El arrollado de pollo reapareció con fuerza este año, en especial por su buena relación precio-rendimiento. Se arma con pechugas abiertas y rellenos variables: espinaca, huevo, jamón, queso o zanahoria. Se sirve frío en rodajas y queda perfecto en mesas frías o picadas festivas.
2- Bondiola o carré de cerdo frío
El cerdo se afianzó como uno de los protagonistas de la temporada navideña. Se puede cocinar una pieza entera con miel y mostaza, enfriar y cortar en fetas. Es rendidor, sabroso y su costo por kilo es sensiblemente más bajo que los cortes vacunos clásicos de las fiestas.
3- Huevos rellenos
Los huevos rellenos son un clásico navideño económico y efectivo que nunca falla: pueden ser de atún, palta, queso crema o verduras. Requieren de pocos ingredientes y se pueden decorar con alcaparras, ciboulette o pimentón para darles un toque festivo.
4- Lengua a la vinagreta de pollo
Una reinterpretación económica y efectiva: se hierve pechuga o pata-muslo, se desmenuza y se mezcla con una vinagreta potente de ajo, limón y perejil. Es fácil, fresca y perfecta para acompañar ensaladas o pan casero.
5- Pollo toné
El pollo toné se convirtió en el reemplazo directo del vitel toné tradicional. Usa pechuga de pollo hervida o al horno en lugar de peceto, lo que abarata notablemente el costo del plato. La salsa se mantiene igual: alcaparras, anchoas, atún, mayonesa y un toque de crema o leche.
Cinco recomendaciones para armar una mesa navideña económica y sin carne roja
- Aprovechá verduras de estación para frescura y color sin elevar el costo.
- Buscá proteínas económicas: atún en lata, cerdo o pollo.
- Elegí platos fríos, que permiten adelantar la preparación.
- Presentá todo en fuentes amplias, con salsas aparte.
- Sumá dos o tres ensaladas con legumbres o pastas que aporten volumen.