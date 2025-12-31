China impondrá aranceles a la importación de carne: cómo perjudica a la Argentina

Según la disposición oficial, la cuota será de 511.000 toneladas y se mantendrá el 12,5% de arancel. Pero, si la exportación supera ese volumen, se deberá afrontar un impuesto del 55%.

China anunció que aplicará desde el 1 de enero medidas de salvaguardia sobre la carne de vacuno importada, las cuales perjudicarán a la Argentina.

Las medidas incluirán cuotas específicas por país y un arancel adicional del 55%, según informó el Ministerio de Comercio del país asiático. Cabe recordar que Pekín es el mercado para la carne argentina.

Las medidas regirán durante tres años, hasta el 31 de diciembre de 2028, y se aplicarán mediante cuotas anuales por país, que se irán ampliando de forma gradual, señaló el organismo. Una vez agotado el volumen asignado, las importaciones quedarán sujetas a un arancel adicional del 55%, que se sumará a los derechos ya vigentes.

El Ministerio precisó que las importaciones dentro de los cupos mantendrán los aranceles actuales y que las cuotas no utilizadas no podrán trasladarse al año siguiente.

Además, subrayó que el objetivo de las salvaguardias es ayudar temporalmente a la industria nacional a superar sus dificultades y no restringir el comercio normal, y aseguró que China seguirá manteniendo su mercado abierto y la cooperación con sus socios comerciales.

La decisión pone fin a una investigación iniciada el 27 de diciembre de 2024, a petición de asociaciones ganaderas chinas, para evaluar el impacto del fuerte aumento de las importaciones de carne de vacuno sobre la industria local.

Las exportaciones de carne a China

En los primeros 11 meses del año, Argentina exportó un total de 654.800 toneladas, y 458.360 fueron con destino al país asiático. El principal proveedor de China, Brasil, recibió un poco más de asignación, de 1 millón de toneladas al año.

Las cuotas para Estados Unidos se fijan en 164.000 toneladas en 2026, aumentando a 168.000 toneladas en 2027 y 171.000 toneladas en 2028.

Según el comunicado hecho público por la cartera comercial, las importaciones de carne vacuna aumentaron de forma significativa en los últimos años y existe una relación causal entre ese incremento y las dificultades que atraviesa el sector doméstico, lo que justifica la adopción de medidas de protección temporal conforme a la normativa china y a las reglas de la Organización Mundial del Comercio (OMC).