China impondrá aranceles a la importación de carne: cómo perjudica a la Argentina

Según la disposición oficial, la cuota será de 511.000 toneladas y se mantendrá el 12,5% de arancel. Pero, si la exportación supera ese volumen, se deberá afrontar un impuesto del 55%.

miércoles, 31 de diciembre de 2025, 20:40
China anunció que aplicará desde el 1 de enero medidas de salvaguardia sobre la carne de vacuno importada, las cuales perjudicarán a la Argentina.

Las medidas incluirán cuotas específicas por país y un arancel adicional del 55%, según informó el Ministerio de Comercio del país asiático. Cabe recordar que Pekín es el mercado para la carne argentina.

Según la disposición oficial, la cuota será de 511.000 toneladas y se mantendrá el 12,5% de arancel. Pero, si la exportación supera ese volumen, se deberá afrontar un arancel del 55%.

Las medidas regirán durante tres años, hasta el 31 de diciembre de 2028, y se aplicarán mediante cuotas anuales por país, que se irán ampliando de forma gradual, señaló el organismo. Una vez agotado el volumen asignado, las importaciones quedarán sujetas a un arancel adicional del 55%, que se sumará a los derechos ya vigentes.

El Ministerio precisó que las importaciones dentro de los cupos mantendrán los aranceles actuales y que las cuotas no utilizadas no podrán trasladarse al año siguiente.

Además, subrayó que el objetivo de las salvaguardias es ayudar temporalmente a la industria nacional a superar sus dificultades y no restringir el comercio normal, y aseguró que China seguirá manteniendo su mercado abierto y la cooperación con sus socios comerciales.

La decisión pone fin a una investigación iniciada el 27 de diciembre de 2024, a petición de asociaciones ganaderas chinas, para evaluar el impacto del fuerte aumento de las importaciones de carne de vacuno sobre la industria local.

Las exportaciones de carne a China

En los primeros 11 meses del año, Argentina exportó un total de 654.800 toneladas, y 458.360 fueron con destino al país asiático. El principal proveedor de China, Brasil, recibió un poco más de asignación, de 1 millón de toneladas al año.

Las cuotas para Estados Unidos se fijan en 164.000 toneladas en 2026, aumentando a 168.000 toneladas en 2027 y 171.000 toneladas en 2028.

Según el comunicado hecho público por la cartera comercial, las importaciones de carne vacuna aumentaron de forma significativa en los últimos años y existe una relación causal entre ese incremento y las dificultades que atraviesa el sector doméstico, lo que justifica la adopción de medidas de protección temporal conforme a la normativa china y a las reglas de la Organización Mundial del Comercio (OMC).