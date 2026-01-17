El laboratorio Biogénesis Bagó exportará vacunas contra la fiebre aftosa a Sudáfrica.

El laboratorio argentino Biogénesis Bagó anunció que exportará a Sudáfrica vacunas contra la fiebre aftosa. El acuerdo contempla un embarque inicial de un millón de dosis de alta potencia, listas para ser despachadas en cuanto se emitan las autorizaciones regulatorias correspondientes. También se espera un suministro adicional de cinco millones de dosis antes de marzo de 2026 contra los serotipos SAT 1, SAT 2 y SAT 3 que generaron brotes en el país africano.

Además, la entidad informó que funcionará en Brasil como proovedora de su banco de antígenos para la producción de vacunas a través del Instituto Tecnológico de Paraná.

Mediante un comunicado firmado por el CEO Esteban Turic, la entidad señaló: “Las vacunas contra la fiebre aftosa de Biogénesis Bagó formarán parte del plan nacional de vacunación de Sudáfrica, diseñado para contener y erradicar la enfermedad en un horizonte de diez años”.

Y añadió: “En Brasil, somos proveedores de su banco de antígenos para la producción de vacunas a través del Instituto Tecnológico de Paraná”.

“Esta elección refleja el trabajo riguroso que hay detrás de cada producto que elaboramos. Cada vacuna que sale de nuestras plantas es el resultado de décadas de experiencia, innovación y el talento de nuestros equipos profesionales”, señala el texto.

Y agrega: “Seguimos creciendo, invirtiendo en el país y llevando la tecnología argentina al mundo. Pero nuestro compromiso va más allá de la fabricación. Nuestro propósito es proteger la salud de los animales, garantizar la productividad de las explotaciones ganaderas y promover el bienestar animal en cada solución que desarrollamos”.

“Lo hacemos día a día posicionando a la industria farmacéutica veterinaria argentina en lo más alto, superando los estándares internacionales más exigentes. Porque cuidar la salud animal es cuidar la producción, el bienestar y el futuro”, cierra el comunicado del laboratorio.