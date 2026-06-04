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Líbano espera la respuesta de Hezbollah para activar un alto el fuego con Israel en las próximas horas

El presidente libanés, Joseph Aoun, afirmó que el acuerdo negociado con Israel y mediado por Estados Unidos podría entrar en vigor apenas un día después de recibir el aval de Hezbollah. El plan incluye zonas bajo control exclusivo del Ejército libanés y busca poner fin a meses de enfrentamientos en la frontera.

Ezequiel Alippe
Por Ezequiel Alippe
Actualizado el 4 de junio de 2026 a las 11:18
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El presidente del Líbano, Joseph Aoun.
El presidente del Líbano, Joseph Aoun. Foto: X/@unidosxisrael
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El presidente del Líbano, Joseph Aoun, aseguró este jueves que su gobierno aguarda las respuestas de los actores internos involucrados en las negociaciones con Israel para avanzar hacia la implementación de un alto el fuego que, según afirmó, podría entrar en vigor apenas 24 horas después de recibir las aprobaciones necesarias.

Durante un encuentro con periodistas en el Palacio Presidencial, Aoun explicó que la posición oficial libanesa será comunicada a Estados Unidos una vez que se obtenga una definición de las partes implicadas, especialmente de Hezbollah, cuya aceptación resulta clave para la puesta en marcha del acuerdo.

“En cuanto se reciban las respuestas de las partes internas implicadas, especialmente de Hezbollah, se comunicará la posición libanesa a la parte estadounidense para que actúe en consecuencia”, señaló el mandatario. Además, indicó que Washington será el encargado de definir la fecha y el mecanismo para aplicar el cese de hostilidades.

Líbano, Israel y Estados Unidos alcanzaron un entendimiento preliminar

El anuncio se produce después de dos intensas jornadas de negociaciones celebradas en Washington, donde representantes del Líbano, Israel y Estados Unidos alcanzaron un entendimiento preliminar para establecer un alto el fuego condicionado al fin de los ataques y operaciones militares de Hezbollah en el sur del territorio libanés.

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El plan acordado contempla también la creación de varias “zonas piloto” bajo control exclusivo del Ejército libanés, donde no podrá existir presencia armada de la organización chií. Según detalló Aoun, la delegación libanesa propuso que estas primeras áreas se establezcan en las localidades de Zawtar al Sharqiyah, Zawtar al Gharabiya, Yohmor y en los alrededores del histórico castillo de Beaufort, ubicados al norte de la frontera donde las tropas israelíes han extendido sus operaciones.

El presidente libanés calificó la iniciativa como una “última oportunidad” para alcanzar un acuerdo estable y duradero con Israel. En ese sentido, advirtió que cada una de las partes involucradas deberá asumir sus responsabilidades si decide rechazar la propuesta, en una declaración interpretada como una presión directa sobre Hezbollah para que respalde el entendimiento.

Ataque de Israel sobre el Líbano.
Ataque de Israel sobre el Líbano. Foto: EFE

Aoun también reconoció que las conversaciones mantenidas en la capital estadounidense fueron “extremadamente difíciles”. Incluso reveló que la delegación libanesa llegó a retirarse temporalmente de las negociaciones, situación que obligó a la intervención del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.

Pese a las dificultades, el mandatario afirmó que durante las últimas horas continuaron los contactos con actores nacionales e internacionales para consolidar un cese total de las hostilidades y evitar una nueva escalada en la frontera entre Líbano e Israel.

Medio OrienteIsraelEl Líbano
Ezequiel Alippe
Ezequiel Alippe

Redactor

Licenciado en Comunicación por la Universidad de Buenos Aires (UBA) y Magíster en Periodismo por la Universidad de San Andrés (UdeSA). Conductor del streaming de Canal 26. Leer bio

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